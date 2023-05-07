ميناء دمياط يتداول 3.7 مليون طن خلال أبريل الماضي

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال أبريل الماضي نحو 270 سفينة، وذلك مقارنة بنحو 269 خلال أبريل من العام الماضي 2022.

وتوزعت تلك السفن بين 36 سفينة بضائع عامة، بعد أن كانت 50 سفينة في أبريل 2022 بنقص قدره 28%، وسفن الصب الجاف بلغت 93 سفينة مقارنة بنحو 60 سفينة بزيادرة قدرها 55% ، و21 سفينة صب سائل وهو نفس المعدل خلال أبريل من العام الماضي.

بينما بلغت سفن الحاويات 62 سفينة مقارنة بنحو 65 سفينة خلال أبريل 2022 بنقص قدره 5%، أما سفن الخدمات فبلغت 58 سفينة مقارنة بنحو 73 سفينة فى أبريل من العام الماضي بنقص قدره 21%.

وتداول الميناء حجم بضائع خلال أبريل بلغ 3.7 مليون طن مقارنة بنحو 3.3 مليون طن خلال الشهر نفسه من 2022 بزيادة قدرها 13%.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع التقليدية لتصل إلى 256.8 ألف طن مقارنة بنحو 284 ألف طن بانخفاض قدره 10%.

أما بضائع الصب الجاف فبلغت 1.52 مليون طن مقارنة بنحو 1.32 مليون طن بزيادة قدرها 15%، بينما بلغت بضائع الصب السائل 587 ألف طن، مقارنة بنحو 484 ألف طن خلال ابريل 2022 بزيادة قدرها 21% .

أما بضائع الحاويات فبلغت 1.35 مليون طن خلال ابريل الماضي مقارنة بنحو 1.2 مليون طن خلال أبريل 2022 بزيادة قدرها 12% .

وبلغ حجم الحاويات المتداولة بالميناء خلال أبريل الماضي بميناء دمياط 148 ألف حاوية مقارنة بنحو 99 ألف حاوية خلال أبريل 2022 بزيادة قدرها 40%.

وتوزعت تلك الحاويات بين 60.4 ألف حاوية وارد مقارنة بنحو 39 ألف حاوية خلال أبريل 2022 بزيادة قدرها 52%، و74 ألف حاوية صادر مقارنة 50 ألف حاوية خلال أبريل 2022 بزيادة 48%، بينما وصلت الحركة الإضافية إلى 14 ألف حاوية مقارنة بنحو 9.3 ألف خلال أبريل 2022 بزيادة قدرها 51%.

وفي هذا الصدد أوضح اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الطفرة التي حققها الميناء في حركة السفن والبضائع خلال عام 2022 جاءت نتاجا للخطة الطموحة لتطوير وتحديث الموانئ المصرية.

وأوضح أن الميناء يشهد تنفيذ العديد من المشروعات منها محطات للحاويات وحاجز الأمواج وتطوير الوحدات البحرية، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى جعل الميناء من الموانئ المحورية في استقبال تجارة الترانزيت.