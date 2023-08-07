ميناء دمياط يتداول 3.5 مليون طن خلال يوليو الماضي بنمو قدره 40%

استقبلت هيئة ميناء دمياط، خلال يوليو الماضي، نحو 311 سفينة، وذلك مقارنة بنحو 216، خلال يوليو من العام الماضي 2022 بزيادة قدرها 44%.

وتوزعت تلك السفن بين 41 سفينة بضائع عامة، بعد أن كانت 46 سفينة، في يوليو 2022، بنقص قدره 11%، وسفن الصب الجاف بلغت 88 سفينة مقارنة بنحو 43 سفينة بزيادرة قدرها 105%، و12 سفينة صب سائل مقارنة بنحو 11 سفينة خلال يوليو من العام الماضي بنمو قدره 9%.

بينما بلغت سفن الحاويات 100 سفينة، مقارنة بنحو 77 سفينة خلال يوليو 2022 بزيادة قدرها 30%، أما سفن الخدمات فبلغت 70 سفينة مقارنة بنحو 39 سفينة فى يوليو من العام الماضي بزيادة قدرها 79%.

وتداول الميناء حجم بضائع خلال يوليو بلغ 3.5 مليون طن مقارنة بنحو 2.5 مليون طن خلال الشهر نفسه من 2022 بزيادة قدرها 40%.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع التقليدية لتصل إلى 432 ألف طن مقارنة بنحو 306 ألف طن بزيادة قدرها 41%.

أما بضائع الصب الجاف فبلغت 1.5 مليون طن مقارنة بنحو 769 ألف طن بزيادة قدرها 95%، بينما بلغت بضائع الصب السائل 193 ألف طن، مقارنة بنحو 373 ألف طن خلال يوليو 2022 بانخفاض قدره 48%.

أما بضائع الحاويات فبلغت 1.42 مليون طن خلال يوليو الماضي مقارنة بنحو 1.01 مليون طن خلال يوليو 2022 بزيادة قدرها 32%.

وبلغ حجم الحاويات المتداولة بالميناء خلال يوليو الماضي بميناء دمياط 171 ألف حاوية مقارنة بنحو 93 ألف حاوية خلال يوليو 2022 بزيادة قدرها 84%.

وتوزعت تلك الحاويات بين 78.9 ألف حاوية وارد مقارنة بنحو 38 ألف حاوية خلال يوليو 2022 بزيادة قدرها 104%، و77.9 ألف حاوية صادر مقارنة 43 ألف حاوية خلال يوليو 2022 بزيادة 24%،

بينما وصلت الحركة الإضافية إلى 14.8 ألف حاوية مقارنة بنحو 10.6 ألف خلال يوليو 2022 بزيادة قدرها 84% .

وفي هذا الصدد أوضح اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الطفرة التي حققها الميناء في حركة السفن والبضائع خلال عام 2022 جاءت نتاجا للخطة الطموحة لتطوير وتحديث الموانئ المصرية.

وأوضح أن الميناء يشهد تنفيذ العديد من المشروعات منها محطات للحاويات وحاجز الأمواج وتطوير الوحدات البحرية، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى جعل الميناء من الموانئ المحورية في استقبال تجارة الترانزيت.