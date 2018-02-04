ميناء دمياط يبدأ إجراءات إنتاج اليوريا فورمالدهيد لأول مرة

محمود محسن بدأت هيئة ميناء دمياط وشركة السويس لمشتقات الميثانول الإجراءات التنفيذية لمشروع هو الأول من نوعه لإنتاج اليوريا فورمالدهيد تركيز 85 بكمية 18 ألف طن و34 الف طن من الفورمالدهاليد تركيز 65 و 26 ألف طن من النفتالين فورمالدهيد…

محمود محسن

بدأت هيئة ميناء دمياط وشركة السويس لمشتقات الميثانول الإجراءات التنفيذية لمشروع هو الأول من نوعه لإنتاج اليوريا فورمالدهيد تركيز 85 بكمية 18 ألف طن و34 الف طن من الفورمالدهاليد

تركيز 65 و 26 ألف طن من النفتالين فورمالدهيد المسلفن سنوياً، والتى تدخل فى صناعة الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقه التى تحتاجها الصناعه المصرية.

وقال اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط إن المشروع سيتم إقامته على مساحة 100000 م2 داخل ميناء دمياط

وأوضح أن فكرته تعتمد على التكامل مع مشروعات قائمه ومنتجة داخل الميناء ممثلة فى شركة موبكو للأسمدة وشركه ميثانكس لمنتجات الميثانول مما يعطى عائدا سريعا وقيمة مضافة تهدف لاكتفاء السوق المحلى وتصدير الفائض .

وأضاف صالح أن هيئة الميناء قد نجحت فى تقريب وجهات النظر وإنهاء خلاف كبير امتد لفترة 10 سنوات مع الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأثمرت هذه الجهود عن توقيع عقد اتفاق ومصادقة فى نوفمبر 2017 لإنشاء المشروع وعرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء لاعتماده .