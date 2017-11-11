ميناء دمياط…وصول 8 سفن حاويات وبضائع عامة ومغادرة 6

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطار بحمولة 1334 طن قمح، في حين غادر 74 سيارة بحمولة 3565 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 158996 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38291 طن.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 15000 طن كسر حجارة.