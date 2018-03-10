ميناء دمياط.. وصول ومغادرة 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إج

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء 70 سيارة نقل محملة بـ 3354 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 128485 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35236 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 13800 طن يوريا و 8926 طن فوسفات و 5438 طن رمل.

