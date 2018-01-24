ميناء دمياط: وصول ومغادرة 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة .وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء في السابعة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2459، وفي الواحدة والنصف صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2470، بحمولة إجمالية 2580 طن قمح، في حين غادر 123 سيارة نقل محملة بـ 5553 طن قمح .

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 62502 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 76331 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا و 3220 طن فوسفات و 15500 طن ملح و 2700 طن حديد بليت .