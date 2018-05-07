ميناء دمياط.. وصول ومغادرة 14 سفينة حاويات وبضائع

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 12 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 12 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أنه غادر الميناء 53 سيارة نقل محملة بـ2262 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 174146 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23288 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل في الثالثة مساء أمس الأحد وفي الخامسة صباح اليوم الاثنين قطارين بحمولة إجمالية 2000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت 3630 يوريا.