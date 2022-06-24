ميناء دمياط والدخيلة يستقبلان 5 شحنات من الذرة البرازيلي والأوكراني بنحو 130 ألف طن

استقبلت ميناء دمياط خلال الساعات الأخيرة خمس سفن من الصب الجاف النظيف، والتي تم استيرادها من أوكرانيا والبرازيل، والتي تم استيرادها جميعها لصالح القطاع الخاص.

وكانت الشحنة الأولى لصالح شركة تريد لايت من القمح الأوكراني، وذلك بواقع 5 آلاف طن، بالإضافة إلى شحنة من الذرة البرازيلي لصالح شركة نيو هوب إيجيبت المحدودة بواقع 7 آلاف طن.

كما استقبلت ميناء دمياط شحنة من الذرة البرازيلي أيضًا بواقع 2 ألف طن لصالح شركة نيو هوب الإسكندرية المحدودة، كما استوردت نفس الشركة شحنة أخرى بواقع 2 ألف طن من الذرة البرازيلي أيضا، كما استقبلت شركة نيو هوب إيجيبت الزراعية المحدودة بواقع 2 ألف طن من الذرة البرازيلي، كما استقبلت شركة ميد سوفتس للتجارة شحنة من الذرة البرازيلي بواقع 47 ألف طن.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة الأرجنتيني لصالح شركة أبو دونقل للأسمدة والحبوب بواقع 65.3 ألف طن، كما أنه جارٍ تفريغ شحنة من الذرة الأرجنتيني لصالح شركة فينوس إنترناشنوال، بالإضافة إلى تفريغ شحنة من الذرة الأرجنتيني لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة بميناء الإسكندرية بواقع 35 ألف طن.

وفي نفس السياق، قال تاراس فيسوتسكي، النائب الأول لوزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، إن بلاده تخطط لإلغاء التراخيص الخاصة بصادرات القمح في أوائل يوليو، بحسب وكالة الاستشارات الزراعية أبك إنفورم.

وذكر فيسوتسكي أنه من أجل فتح طرق لوجستية بديلة، تتفاوض الوزارة حاليًا مع الدول حول استخدام ممرات البلطيق وبولندا؛ لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وتابع: «نأمل أن تتحقق بعض القرارات الإيجابية في المستقبل القريب»، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على رفع المزيد من الواجبات والحصص طوال فترة ترشيح أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي؛ لمزيد من تنسيق التشريعات.