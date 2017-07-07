ميناء دمياط : مستعدون لاستقبال أكبر سفينة حاويات فى العالم

محمود محسنيدرس ميناء دمياط باهتمام بالغ الطلب المقدَّم من الخط الملاحى العالمى "MOL" لدخول السفينة "MOL TRIUMPH"، والتى تعد أكبر سفينة حاويات فى العالم، والتابعة للخط الملاحى المذكور، ميناء دمياط.صرح اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة الميناء، بأن الطلب المقدَّم من الخط جاء ترجمة صادقة لكل الجهو

محمود محسن

يدرس ميناء دمياط باهتمام بالغ الطلب المقدَّم من الخط الملاحى العالمى “MOL” لدخول السفينة “MOL TRIUMPH”، والتى تعد أكبر سفينة حاويات فى العالم، والتابعة للخط الملاحى المذكور، ميناء دمياط.





صرح اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة الميناء، بأن الطلب المقدَّم من الخط جاء ترجمة صادقة لكل الجهود المبذولة، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أعمال التعميق التى تمّت مؤخرًا للممر الملاحى وحوض الدوران وإعادة الوصول إلى العمق التصميمى للأحواض بجوار الأرصفة، وكذلك حزمة المشروعات العملاقة التى ينفذها الميناء حاليًّا.

وأضاف أن دخول هذه السفينة التى يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترًا وترفع علم جزر المارشال، وتبلغ طاقتها القصوى 20170 حاوية مكافئة، كما تبلغ حمولتها 210678 طنًّا يعتبر أكبر دليل على الثقة الكبيرة التى أصبحت تمنحها الخطوط الملاحية العالمية للميناء نتيجة السمعة الطيبة التى حققها الميناء مؤخرًا، وأن ميناء دمياط مستعد من كل الوجوه لاستقبال هذه السفن العملاقة.