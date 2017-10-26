ميناء دمياط محطة دعم لوجستى لخدمة سفن الغاز والبترول

محمود محسنعُقدت بميناء دمياط ورشة عمل ناجحة دعي إليها كبرى الشركات العاملة فى مجال الغاز والبترول، والحاصلة على امتياز التنقيب فى البحر المتوسط وشركات الخدمات اللوجستية المتخصصة فى مجال الخدمات البترولية، بالإضافة إلى ممثلى الجهات الحكومية ذات الصلة وممثلى ميناء روتردام الهولندى.صرح بذلك

محمود محسن





عُقدت بميناء دمياط ورشة عمل ناجحة دعي إليها كبرى الشركات العاملة فى مجال الغاز والبترول، والحاصلة على امتياز التنقيب فى البحر المتوسط وشركات الخدمات اللوجستية المتخصصة فى مجال الخدمات البترولية، بالإضافة إلى ممثلى الجهات الحكومية ذات الصلة وممثلى ميناء روتردام الهولندى.

صرح بذلك اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، الذى بدأ ورشة العمل بكلمة افتتاحية ألقاها، موضحًا الغرض من انعقادها والفائدة المرجوّة منها والجهد الذى تبذله إدارة الميناء لتحويل الميناء إلى ميناء محورى لوجستى لسفن الغاز والبترول .

تلا ذلك عرض تقديمى عن الميناء وإمكاناته والتسهيلات التى يقدمها لعملائه، خاصة فى مجال الخدمات البترولية، وكذلك فيلم تسجيلي يظهر الأنشطة والخدمات التى قدمها الميناء فى مجال ورشة العمل خلال الفترة الأخيرة.

وتحدَّث مدير عام العمليات بميناء روتردام عن تجربة الميناء الهولندى فى تشغيل وإدارة محطة للدعم اللوجستى، مؤكدًا أن ميناء دمياط لديه كل ما يؤهله لتقديم مثل هذا النوع من الخدمات.

وانتهت الورشة بعقد حلقة نقاشية موسعة للرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين واقتراح سبل تفعيل ما جاء بهذه الورشة وصولاً إلى تحقيق الهدف العام والرئيسى والذى يتمثل فى جعل مصر محورًا إقليميًّا لتداول الطاقة.