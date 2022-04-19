ميناء دمياط: لم نستقبل السفينة الغينية «الغارقة»

قالت هيئة ميناء دمياط إن الميناء لم يستقبل السفينة (XELO) التي ترفع علم غينيا، نافية ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بخصوص استقبال أو مغادرة السفينة للميناء.

وأوضحت هيئة الميناء أن ما تم تداوله بوسائل الإعلام ليس له أي أساس من الصحة، لافتة إلى أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن السفينة (XELO) قد غرقت أمام سواحل تونس، وما أشارت له تلك الأنباء أنها كانت مغادرة من ميناء دمياط ومتوجهة إلى أحد موانئ مالطا.

وأعلنت هيئة الميناء أن السفينة المذكوره لم يسبق استقبالها بالميناء على الإطلاق، وبالتالى لم يكن الميناء هو ميناء المغادرة للسفينة الغارقة.

وتهيب وزارة النقل بوسائل الإعلام تحري الدقة والصدق، فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.