ميناء دمياط: دخول شاحنات نقل البضائع سيكون بالحجز المسبق اعتبارا من 18 ديسمبر

أكدت هيئة ميناء دمياط على أنه اعتبارا من 18 ديسمبر الجاري لن يسمح بدخول أية شاحنة نقل بضائع عامة صادر ببوابة رأس البر، والتي تعد البوابة المشتركة مع شركة ” موبكو ” العاملة بميناء دمياط، ما لم تكن تم حجزها مسبقا على قواعد البيانات وطبقا للتطبيقات المعدة من خلال الدخول على الرابط ( WWW.ESERVICE.DPA.GOV.EG ) والتي تم العمل بها في جميع حالات الحجز المسبق للحاويات بنجاح سواء كانت ( تعتيق صادر، تعتيق فارغ، تعتيق طلبات الارسال، تعتيق ترانزيت، تحميل وارد، تحميل فوراغ، تحميل ترانزيت) .

وأوضحت الهيئة أنه على جميع أصحاب تراخيص النقل ومالكي شاحنات النقل أو قائديها والمستخلصين وأصحاب الرسال المصدرة عبر ميناء دمياط الالتزام بالعمل على التطبيقات المعدة لذلك في التوقيت المحدد طبقا للبند الأول من القرار.

وأكدت هيئة ميناء دمياط أن تلك التعليمات تأتي في ضؤ حرص السلطة المختصة بهيئة ميناء دمياط على مصلحة جموع المتعاملين معها وتنفيذا لتعليمات وزير النقل بالاعتماد على النظم الآلية الحديثة والمتطورة وبما يضمن تقليل المستندات الورقية والوقت والتكلفة والتعامل بشفافية مع جميع المتعاملين بهيئة الميناء وفي اطار تطوير دورات العمل الآلية.

و أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة اللواء أحمد حواش أن تطبيق تلك المنظومة يأتي إستكمالاً لجهودها في تطوير أنظمة تبادل البيانات لجميع المتعاملين و المجتمع المينائي بإستخدام أحدث التقنيات إضافة إلى التكامل مع منظومة ” نافذة ” و هو الأمر الذي يستهدف تقليل أزمنة الإنتظار و تيسير حركة دخول و خروج الشاحنات من و إلى الميناء .

وأكد مسئولي هيئة الميناء على اثبات الشاحنات قبل مرحلة دخول الميناء والتي تتركز في انشاء ملفات تعريف شاملة لمواعيد دخول الشاحنات، وتوقع مواعيد التكدسات والنسبة المتوقعة للزيارات، وانشاء حجز من خلال عدة وسائل الكترونية، وانشاء نافذة يوضح عليها متوقعات الوصول والمغادة والتأخيرات، وتكامل مع الجمارك من خلال نافذة وربط الشاحنات بالاقرارات.

كما أوضح مسئولو هيئة الميناء أن فوائد تلك المنظومة تتركز أيضا في تفعيل خاصية الدخول الآني للشاحنات بالميناء، وزيادة اجراءات التأمين على البوابات، وتقليل فترة الانتظار أمام بوابات الميناء والتي كانت تستمر للساعات، وإمكانية الاستعداد المسبق للتكدسات.

كان ميناء دمياط فاز بجائزة أفضل ميناء تجاري بحرى في استخدام التكنولوجيا الحديثة الاكثر ملاءمة للبيئة .تتويجا لجهوده في إدارة وتطوير الأعمال وفقا للمعايير البيئية السليمة، جاء ذلك خلال الاحتفالية باليوم البحري العالمي 2022 التي أقيمت بالإسكندرية تحت شعار ( تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحرى أكثر ملاءمة للبيئة ) برعاية الفريق مهندس كامل الوزير.