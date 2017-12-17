ميناء دمياط: حركة السفن لم تتأثر بحريق مخزن الخردة

محمود محسن أكدت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يعمل بكامل طاقته، والحريق الذي شب -أمس- لم يتسبب فى توقف العمل بصورته المعتادة، ولم تتأثر أياً من حركة السفن دخولاً ومغادرة، أو معدلات العمل بالأرصفة من شحن أو تفريغ أو تداول، وكذا حركة النقل بالسكة الحديد. وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد،

محمود محسن

أكدت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يعمل بكامل طاقته، والحريق الذي شب -أمس- لم يتسبب فى توقف العمل بصورته المعتادة، ولم تتأثر أياً من حركة السفن دخولاً ومغادرة، أو معدلات العمل بالأرصفة من شحن أو تفريغ أو تداول، وكذا حركة النقل بالسكة الحديد.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، بشأن الحريق الذى شب فى إحدى ساحات تخزين الحديد الخرده بالميناء، أن الحريق بدأ محدوداً ولكن بعد ذلك انتقل إلى كمية أخرى من الخردة فى نفس الساحة نتيجة تطاير الشرر مع تغير اتجاهات الريح.

وأكدت الهيئة أن الحريق لم يتخطى الساحة المكشوفة المخزن بها الخردة، وجارٍ حالياً بذل جهود قوية بمشاركة سيارات الحماية المدنية من المحافظات المجاورة لإخماد الحريق، الذى استمر حتى ساعته فى شكل دخان كثيف يتصاعد من الساحة مع استمراره فى نطاقها وعدم انتقاله لأماكن أخرى.

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد خسائر فى الأرواح أو الممتلكات العامة أو المرافق الموجودة بالميناء.