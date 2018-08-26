ميناء دمياط تقرر رفع معدلات الشحن والتفريغ

- 15 % تدفعها شركات الشحن والتفريغ عند حجز أراضي التخزين والمستودعات لأول مرةالسيد فؤاد:قررت هيئة ميناء دمياط زيادة معدلات الشحن التفريغ التي من المفترض أن تحققها شركات الشحن والتفريغ، وذلك على معظم البضائع التي يتم تداولها بالميناء.ويأتي ذلك كقرار استثنائي مغايرا لما نص عليه القرار 800 لسنة 2

– 15 % تدفعها شركات الشحن والتفريغ عند حجز أراضي التخزين والمستودعات لأول مرة

السيد فؤاد:



قررت هيئة ميناء دمياط زيادة معدلات الشحن التفريغ التي من المفترض أن تحققها شركات الشحن والتفريغ، وذلك على معظم البضائع التي يتم تداولها بالميناء.

ويأتي ذلك كقرار استثنائي مغايرا لما نص عليه القرار 800 لسنة 2016 والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ ومعدلات الشحن والتفريغ، والتي كان قد رفعها بصورة كبيرة عن المعدلات التي كان معمول بها قبل إصداره.

ونص قرار هيئة ميناء دمياط على أن السفن تلتزم بالبدء في عمليات “الشحن / التفريغ” فور تراكيها على الرصيف خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات على الرصيف، وإلا يطبق عليها المادة الرابعة من القرار الوزاري 488 لسنة 2015 وأي تعديلات مستقبلية قد تطرأ عليه.

وتنص المادة الرابعة من القرار 488 لسنة 2015 على “تؤدي السفن الراسية بالميناء بدون عمل تجاري إلى هيئة الميناء المختص مقابل إشغال الرصيف / المسطح المائي بمنطقة المخطاف الداخلي” لأسباب لا ترجع إلى هيئة الميناء أو لسوء الأحوال الجوية لكل متر طولي للسفينة بواقع 12 دولارا للسفن الأجنبية و40 جنيها للسفن المصرية مع محاسبة جزء من اليوم يوم كاملا”.

كما نص القرار على أنه في حالة توقف السفن بعد إنهاء أعمال “الشحن والتفريغ”، وعدم مغادرتها الرصيف خلال مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات يتم احتساب رسوم مكوث ومقابل الانتفاع بالرصيف طبقا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة.

كما أنه في حالة ضعف معدلات الشحن والتفريغ يتم احتساب مقابل الانتفاع بالرصيف لضعف المعدلات طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، كما أن إعادة النظر في معدلات الشحن والتفريغ بالبضائع المتداوله بالميناء كل عامين.

ونص القرار 800 لسنة 2016 الخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ على معدلات الشحن والتفريغ بالموانئ، والذي كان مغايرا لما أصدرته هية ميناء دمياط من معدلات.

فمثلا نص القرار 800 على معدلات تداول الخردة تفريغ يكون 2000 طن يوميا للسفن عدد 2 عنبر، و3500 طن يوميا للسفن عدد 3 عنابر فأكثر، بينما نص قرار هيئة ميناء دمياط على أن 1200 طن للسفن الأكبر من 2 عنابر و750 طن للسفن الأقل من 2 عنابر.