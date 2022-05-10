ميناء دمياط تعلن عن حاجتها لـ60 قائد قاطرة وفنيا للعمل على الوحدات البحرية

أعلنت هيئة ميناء دمياط عن حاجتها لشغل بعض الوظائف (عقد مؤقت) للعمل على الوحدات البحرية المختلفة التابعة لها خاصة من القاطرات.

ويأتي هذا استنادًا لأحكام لائحة الموارد البشرية والقواعد المنظمة بهيئة ميناء دمياط دون التزام بالتثبيت وعلى ضوء أحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير الوظائف.

وضمت الوظائف المطلوبة، حسب منشور هيئة ميناء دمياط، 12 قائد قاطرة بحرية؛ بشرط أن يكون حاصلًا على شهادة ربان أعالي بحار، أو ضابط ملاحة ثان، بحيث تكون معتمَدة من المجلس الأعلى للجامعات،

كما يشترط اجتياز الاختبار التحريري والشفوي والفني والسباحة أمام اللجنة المشكلة لهذا الشأن، كما لا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة.

وتقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للقاطرات واللنشات والروافع بالإدارة المركزية للخدمات البحرية التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل،

على أن يختص شاغل تلك الوظيفة بقيادة القاطرات بهدف مساعدة السفن في كل أحوال الطقس والمناورة على الأرصفة أو خروجها أو تحركاتها بالميناء.

كما تشمل الوظائف 20 فنيًّا بحريًّا مؤهل فني صناعي فوق متوسط أو متوسط ( تخصص ملاحة وفنون بحرية)، كما يكون حاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة بحري، واجتياز الاختبارات أمام اللجنة المعنية بهذا الشأن، بالإضافة إلى عدم زيادة السن عن 45 سنة.

وتقع تلك الوظيفة بالإدارة العامة للقاطرات واللنشات والروافع بالإدارة المركزية للخدمات البحرية التابعة لنائب رئيس مجلس إدارة الميناء للتشغيل، على أن تختص هذه الوظيفة بالقيام بالأعمال البحرية.

كما أكدت هيئة الميناء عبر منشورها عن حاجتها إلى 20 فنيًّا بحريًّا ميكانيكيًّا، بحيث يكون حاصلًا على مؤهل فني صناعي فوق متوسط أو متوسط أو ميكانيكا، وحاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة فني ميكانيكي واجتياز الاختبار أمام اللجنة المعنية وعدم زيادة السن عن 45 سنة.

وتقع تلك الوظيفة بالإدارة العامة للقاطرات واللنشات والروافع بالإدارة المركزية للخدمات البحرية التابعة لنائب رئيس مجلس إدارة الميناء للتشغيل، على أن تختص هذه الوظيفة بمباشرة أعمال الميكانيكا البحرية.

وأكدت هيئة ميناء دمياط أن الوظائف المطلوبة تشمل أيضًا 8 فنيي كهربائي؛ بشرط عدم زيادة السن عن 45 سنة، واجتياز الاختبارات المطلوبة أمام اللجنة المعنية، ويكون حاصلًا على مؤهل دراسي فني صناعي متوسط أو فوق متوسط تخصص كهرباء.

وتقع تلك الوظيفة بالإدارة العامة لمشروعات الهندسة الكهربية بالإدارة المركزية للبنية الأساسية التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط وشئون الاستثمار، على أن تختص هذه الوظيفة بالأعمال الكهربائية.

يأتي ذلك على خلفية قيام هيئة ميناء دمياط بالعمل على تطوير أسطولها من القاطرات، حيث انتهت الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، العام الماضي، من تدشين قاطرة جديدة لصالح هيئة ميناء دمياط تحت مسمى (أبو جندية)،

والتي تعود نسبتها لرئيس هيئة الميناء الأسبق اللواء توفيق عبدالحميد أبو جندية، وذلك ضمن 4 قاطرات تقوم الهيئة ببنائها في ترسانات وشركات مختلفة.

وذكر أن القاطرة الجديدة تقوم بالعمل بقوة شد 60 طنًّا (أبو جندية)، وتعد إحدى القاطرات «تراكتورز»، وتم بناؤها تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية (RINA) ومندوب من قِبل هيئة الميناء.

وذكر مسئول أن هيئة الميناء تقوم بإنشاء 4 قاطرات جديدة بقوة شدّ تصل إلى 60 طنًّا لكل قاطرة، وبتكلفة قدرها 830 مليون جنيه، بغاطس يصل لكل منها إلى 5.3 متر، وطول 35 مترًا، وعرض 11 مترًا.

كان اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط السابق، قد أشار، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن الشركة المصرية لبناء السفن قامت بتنفيذ عدد من المعدات لميناء دمياط،

منها لنش الإرشاد ”دمياط الجديدة”، ولنش مكافحة التلوث ”تطهير 4″، والتي دخلت مؤخرًا الخدمة ضمن أسطول الوحدات البحرية المملوكة للهيئة الميناء.

وذكر أن لنش الإرشاد ”دمياط الجديدة” يصل طوله إلى 15.30 متر، وعرضه 5.20 متر، وبغاطس 1.35 متر، ومزود بمحركين قدرة 400 حصان للواحد، وتبلغ سرعته 20 عقدة، وبحمولة 18 طنًّا.

أما لنش مكافحة التلوث ” تطهير 4″ فيصل طوله إلى 17 مترًا، وعرضه إلى 5 أمتار، وغاطس 1.7 متر، ومزود بمحركين بقدرة 400 حصان للمحرك الواحد، وتبلغ سرعته 12 عقدة، ومزود بتانكات تجميع زيوت بسعة 8 أطنان، وونش سطح حمولة 3 طن، ومعدات مكافحة التلوث تتمثل في كاشط زيوت أمامي وحواجز مطاطية وبكرة تخزين وفرد لتلك الحواجز وطلمبات نقل الزيوت.

وتقوم ميناء دمياط حاليًّا بتنفيذ عدد من المشروعات من أهمها تعميق الممر الملاحي وحوض الميناء بأعمال تصل إلى 18 مترًا، بإجمالي كميات يتم تكريكها تصل إلى 17 مليون متر مكعب، لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية في مختلف البضائع.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط، خلال الربع الأول من العام الحالي، 859 سفينة، وذلك مقابل 646 سفينة تم استقبالها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 33%.

وتوزعت السفن بين 212 سفينة فى نشاط الحاويات، مقابل 215 سفن خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة تراجع 1% ،

و342 سفينة بضائع عامة مقابل 106 سفن خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة قدرها 223%، و209 سفن فى الصب الجاف مقابل 2013 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضى بتراجع قدره 2% فقط.

كما استقبلت الميناء 62 سفينة صب سائل مقابل 57 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 7%، أما سفن الخدمات 39 سفينة مقابل 59 بتراجع قدره 34% خلال نفس الفترة من العام الماضي.