«ميناء دمياط» تعرض 5.5 ألف متر مربع كمحطة للصب الجاف

طرحت هيئة ميناء دمياط على شركات الملاحة استغلال 5.5 آلاف متر مربع بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات .

وذكرت مصادر بهيئة ميناء دمياط أنها ستُستخدم فى تداول بضائع الصب الجاف صديقة البيئة، لمدة 3 سنوات، ومن المقرر فض المظاريف خلال 19 ابريل الجارى.

واكدت « المصادر » أن المشروع عبارة عن ساحة التشغيل الخاصة بمنطقة تقسيم المخازن خلف مكاتب القطاع الأول، بالميناء ليتم إستغلالها فى زيادة الطاقة الاستيعابية من الحبوب والصب الجاف، حيث يعد ميناء دمياط من أهم الموانئ التى تقوم باستقبال البضائع الصب الجاف.

وسبق وأن طرحت هيئة ميناء دمياط قطعتى أرض كمحطات متخصصة فى تداول البضائع العامة، أمام شركات القطاع الخاص لاستغلالها لمدة ثلاث سنوات ضمن خطة استغلال أصولها.

كما طرحت منتصف العام الماضى 3 قطع أراض لتداول البضائع على مساحة 12 ألف متر مربع، مقسمة بواقع 3075 مترا، بمنطقة ورش الصيانة، لمدة 5 سنوات، و 6 آلاف متر بمنطقة تقسيم المخازن الجديدة بمدة استغلال تصل إلى 10 سنوات، فيما تركز المشروع الثالث فى استغلال وتأجير ساحة رقم 2 متعددة الأغراض بمساحة 3 آلاف متر بمنطقة ورش الهيئة لمدة 5 سنوات.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط خلال العام الماضى 2020 قرابة 2895 سفينة، وذلك مقارنة مع 3183 سفينة العام قبل الماضى 2019، وبلغ عدد سفن الصب الجاف نحو 772 سفينة بواقع %26.7 من السفن بالميناء.

من جانبه ذكر مصدر مسئول بهيئة ميناء دمياط، أن لديها خطة فى إستغلال الأراضى الخاصة بها فى تنفيذ محطات متخصصة، وليست مجرد ساحات تخزينية، وتتراوح مدة استغلال تلك المحطات من 3 إلى 10 سنوات وذلك حسب مساحة الأرض التى يتم طرحها، فكلما زادات مساحة الأرض زادت مدة الاستغلال الخاصة بها، لضمان سرعة العائد على الاستثمار من مدة العقد.

كان اللواء وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط أشار إلى أن الهيئة لديها عددا من الفرص الاستثمارية ، ويتم تجهيزها لطرحها على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وتتركز تلك الفرص فى تنفيذ محطة لوجستية بطول رصيف 300 متر وساحة خلفية قدرها 72 ألف متر مربع، وذلك بهدف توفير الدعم اللوجستى للسفن العاملة بحقول الغاز البحرية، وتوفير خدمات إصلاح سفن وخدمات الغطس وقطع غيار حرجة، وامداد السفن بالمياه والطعام والوقود .

كما يتم تجهيز مشروع آخر للصب الجاف وتداول الحبوب على مساحة قدرها 130 الف متر مربع على أن يتم إنشاء مصانع قيمة مضافة مرتبطة بالحبوب، حيث تعد ميناء دمياط من أهم الموانئ المستوردة للحبوب بين الموانئ المصرية.

والمحطة مقسمة الى عدة أقسام وهى ساحة مقسمة الى 35.5 ألف متر مربع، وأخرى بمساحة 25 ألف متر مربع، وساحة بمساحة 15 ألف متر مربع، وأخرى على مساحة 26 ألف متر مربع، وساحة أخرى على مساحة 28.5 الف متر مربع.

كما يتم تجهيز مشروع متكامل عبارة عن محطة لتداول الحبوب والصناعات المرتبطة بها من خلال رصيف بطول 250 متر وساحة خلفية 270 ألف متر مربع .

ويقع ميناء دمياط شمال الدلتا بمساحة كلية 11.8 مليون متر مربع، بأطوال أرصفة 6600 متر مربع، وإجمالى ساحات ومخازن تصل الى 1.2 مليون متر مربع ويصل طول الممر الملاحى 11.4 كيلو متر وبه شبكة طرق تصل الى 22 كيلو مترا، وبه قرابة 7 محطات مختلفة.