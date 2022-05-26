«ميناء دمياط» تعرض أرضا للتخزين لمدة 3 سنوات على مساحة 3000 متر مربع

طرحت هيئة ميناء دمياط مشروع إدارة وتشغيل وصيانة أحد مخازنها على مساحة 3000 متر مربع، والمتواجد بمنطقة تقسيم المخازن، وذلك بغرض تداول بضائع الصب الجاف صديقة البيئة. ومن المقرر أن يتم الانتفاع بالمشروع لمدة تصل إلى 3 سنوات، على أن يتم زيادة حق الانتفاع بالمساحة المحددة سابقًا بنسبة 10% سنويًّا.

وحسب مصادر بهيئة الميناء، فإن المخزن الذى تم طرحه كانت تقوم شركة كايرو ثرى إيه بالانتفاع به لمدة 3 سنوات سابقة، وتعد من الشركات التى لها مساحات كبيرة بالميناء يتم تأجيرها بغرض تخزين مختلف البضائع خاصة الصب الجاف.

وذكر أن الشركة حاصلة على قرابة 18 قطعة أرض للتخزين، وذلك على مساحة تزيد عن 105 آلاف متر مربع، بنظام حق الانتفاع.

كما طرحت الهيئة مشروع استغلال وتأجير محطة استقبال الملوثات البترولية بمنطقة الخدمات البحرية لمدة 3 سنوات، والتى سيتم فض مظاريفها أيضًا، وفقًا لمنشور الهيئة يوم 5 يونيو المقبل.

وقامت هيئة ميناء دمياط، خلال أبريل الماضى، بترسية مشروع استغلال ساحات تزيد عن 7000 آلاف متر مربع بالميناء.

وحسب مصدر مسئول بميناء دمياط، فإن المشروع عبارة عن إدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم مخازن، وساحتى تشغيل بإجمالى مساحة (4026م2) خلف رصيف رقم 27 بغرض تداول بضائع الصب الجاف لمدة ثلاث سنوات.

كما تم ترسية مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تموين خـدمـة الســـيارات والمعدات على مساحـة حوالى 3000م2 والتى تقع داخــل الميناء، وذلك لمدة تصل إلى عـشـر سـنوات، وتزداد نسبة %10 سنويًّا لمقابل الانتفاع.