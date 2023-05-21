«ميناء دمياط» تطرح 5 آلاف مترا لتخزين بضائع الصب الجاف

طرحت هيئة ميناء دمياط مشروع تخزين على مساحة 5 آلاف متر مربع بمنطقة تقسيم المخازن بطريق 400 والمخصص لتداول البضائع الصب الجاف الوارد صديقة البيئة.

وأكد مصدر مسئول بهيئة الميناء أن المشروع كانت تديره شركة «كايرو ثرى ايه» للشحن والتفريغ، وستنتهى فترة التعاقد مع الشركة خلال يونيو المقبل، ومن ثم لابد من طرحه أمام الكيانات الراغبة فى استغلاله مرة أخرى.

أضاف أنه من المقرر طرح بيع الأصناف الراكدة بالمخازن البرية والبحرية داخل الدائرة الجمركية، وذلك ضمن مساعى الهيئة للتخلص من البضائع المهملة بالميناء بالتعاون مع مصلحة الجمارك، والتى من المقرر أن تعقد المزايدة 5 يونيو المقبل، كما قررت هيئة الميناء استغلال 6 وحدات إدارية غير مشغولة وذلك لمدة 5 سنوات.

فى سياق متصل كشف المصدر عن أن الزيادات السنوية للقرارات المعمول بها بالموانئ المصرية خاصة 800 لسنة 2016 أدت إلى ارتفاع مصروفات شركة دمياط لتداول الحاويات «شركة الحاويات الوحيدة العاملة بالميناء» إلى الضعف تقريبا.

وحسب بيانات للشركة التى حصلت عليها «المال» بلغت حجم الإيجارات التى قامت الشركة بدفعها خلال العام المالى الماضى 344.4 مليون جنيه وذلك بنسبة %111 أعلى مقارنة بالعام المالى قبل الماضي

أرجعت الشركة عبر تقرير لها تلك الزيادة إلى الرسوم المقررة بموجب القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 لأرصفة المحطة من الرصيف رقم 1 وحتى الرصيف رقم4.

أشار التقرير إلى أن الزيادات جاءت أيضا نتيجة تقلبات أسعار الصرف للعملة الأجنبية وسداد قيمة مقابل ترخيص مزاولة نشاط الشحن والتفريغ لسفن الحاويات على أرصفة 5 و6 واستغلال مساحة 77.5 ألف متر ظهير الرصيفين لمدة 15 سنة اعتبارا من 20 نوفمبر 2020 بالدولار الأمريكى.

قال مصدر مسئول بهيئة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة إن تلك الزيادة التى حققتها الشركة خلال العام الماضى، والتى كانت السبب فى استمرار الشركة فى نادى المليون هى نتيجة استقبال الشركة أكثر من خدمة من الخطوط الملاحية الجديدة وكان آخرها دخول الخط السنغافورى لأول مرة يعمل بمنطقة شرق البحر المتوسط،بالإضافة إلى الخدمات التى تربط بين ميناء دمياط والهند، وبين ميناء دمياط وأوروبا.

استقبلت هيئة ميناء دمياط نحو 3342 سفينة خلال العام المنتهى فى ديسمبر الماضى، وذلك بزيادة قدرها %26 عن العام السابق له والتى كانت 2661 سفينة.

وتوزعت تلك السفن بين 1272 سفينة بضائع عامة بزيادة %114 و796 سفينة صب جاف بنقص قدره %6 كما وصلت سفن الصب السائل 210 سفن، بنقص قدره %5 و910 حاويات بزيادة قدرها %7 و154 ترددية بزيادة قدرها %3.

فيما وصلت حركة البضائع بميناء دمياط خلال العام الماضى 4.09 مليون طن، والتى توزعت بين 408 ألف بضائع عامة بواقع %10 و1.73 مليون من الصب الجاف بواقع %42 و556 ألف من الصب السائل بواقع %14 ، و1.39 مليون بواقع %34.