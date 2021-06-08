«ميناء دمياط» تطرح محطتين لتخزين الصادرات على مساحة 12 ألف متر مربع

طرحت هيئة ميناء دمياط استغلال محطتين للتصدير بمنطقة القرية الفرنسية، وذلك بين شركات الملاحة والشحن والتفريغ العاملة بالميناء والسوق الملاحية.

وأشار منشور صادر عن هيئة ميناء دمياط، تم إرساله للسوق الملاحية، إلى أن تلك المساحات مقسمة إلى قطعتين بواقع 6 آلاف للقطعة بإجمالى مساحة تصل إلى 12 ألف متر مربع، على أن يتم تخصيص المحطتين فى تخزين بضائع الصادر.

وحددت هيئة ميناء دمياط عبر منشورها للسوق الملاحية يومى 21 و22 يونيو المقبل، تأمين دخول المزاد لكل قطعة بمبلغ يصل إلى 100 ألف جنيه.

وذكرت مصادر بهيئة الميناء أن الهيئة تقوم بطرح المحطات التى تم الانتهاء من مدة انتفاعها لعدد من الشركات التى انتهت مدة انتفاعها بالأراضى من ناحية، علاوة على استغلال الأراضى التى لم يكن يتم استغلالها من ناحية أخرى خاصة مساحات الورش المختلفة.

وأشار إلى أن الهيئة طرحت فى مارس الماضى على شركات الملاحة استغلال 5 آلاف متر مربع بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، والتى يتم استخدامها فى تداول بضائع الصب الجاف صديقة البيئة، لمدة 10 سنوات.

كما طرحت قطعتى أرض كمحطات متخصصة فى تداول البضائع العامة، أمام شركات القطاع الخاص لاستغلالها لمدة 3 سنوات ضمن خطة استغلال أصولها، بالإضافة إلى 3 قطع أراض لتداول البضائع على مساحة 12 ألف متر مربع، مقسمة بواقع 3075 مترا، بمنطقة ورش الصيانة، لمدة 5 سنوات، و6 آلاف متر بمنطقة تقسيم المخازن الجديدة بمدة استغلال تصل إلى 10 سنوات، فيما تركز المشروع الثالث فى استغلال وتأجير ساحة رقم 2 متعددة الأغراض بمساحة 3 آلاف متر بمنطقة ورش الهيئة لمدة 5 سنوات.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الربع الأول من العام الجارى 646 سفينة، وذلك مقابل 871 سفينة تم استقبالها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بتراجع قدره %28.8

وحسب تقرير صادر عن الهيئة أن الهيئة فقد استقبلت ميناء دمياط خلال تلك الفترة قرابة 10 ملايين طن، وذلك مقابل 9.4 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها %6.1

وبالنسبة لأعداد الحاويات فبلغت 275 ألف حاوية، وذلك مقابل 326 ألف حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع قدره %15.7

وتوزعت تلك الحاويات بين 133 ألف حاوية صادرة بنسبة 48 %مقابل 153 ألف حاوية خلال العام الماضى بتراجع قدره %12.7 و119.5 ألف حاوية واردة بنسبة %44 مقابل 133 ألفا بتراجع %13.