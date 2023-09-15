ميناء دمياط تطرح عددا من الوحدات الإدراية لمدة استغلال تصل إلى 5 سنوات

طرحت هيئة ميناء دمياط عددا من الوحدات الإدارية والتجارية أمام الشركات العاملة بالميناء، لمدة استغلال تصل إلى 5 سنوات.

ووفقا لكراسة الشروط، فقد شملت الوحدات استغلال المنشأ المقام على مساحة 30 مترا مربعا والكائن بموقعه بجوار بوابة رأس البر لمدة 5 سنوات، حيث نصت الهيئة على أن هذا يأتي هذا من منطلق اهتمام وزارة النقل لتحسين الأداء للوصول بالميناء الى درجة التكامل وجميع الشركات والعاملين وكافة الشركات العاملة بها.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم التفكير في استغلال المنشأ المقام بجوار بوابة رأس البر بغرض تقديم خدمات في مجال السلع الاستهلاكية وذلك عن طريق الطرح في مزايدة علنية متخصصة، كما يقع المبنى بالمنطقة الخامسة بالميناء، والتي تتميز بنظام اضاءة عالي الكفاءة ونظام مراقبة بالكاميرات على مدار الساعة، وكذلك الشبكة الالكترونية لنظام المعلومات لزوم التشغيل الإلكتروني.

كما طرحت هيئة ميناء دمياط عددا من الوحدات بمبنى المستثمرين والتي تشمل أرقام الوحدات 130 و131 و 132 كوحدة واحدة بالدور الأرضي بإجمالي مساحة يصل الى 52 متر مربع لمدة استغلال تصل الى 5 سنوات أيضا.

كما سيتم استغلال وتأجير الوحدة رقم 405 بمساحة تصل الى 22 متر مربع بالدور الثالث علوي بمبنى خدمة العملاء لمدة 5 سنوات أيضا.

وتسري على عقد استغلال تلك الوحدات والمباني أحكام لائحة مشتريات الهيئة الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 137 لسنة 2017 وتعديلاتها الصادرة بالقرار رقم 1140 لسنة 2017 واحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية.

كما طرحت الهيئة إصلاح توربينة القاطرة بدوي، على ان يتم تقديم قطع غيار أصلية وما يفيد بهذا، وتسليم شهادة المنشأ مع قطع الغيار عند التسليم، وكذا يجب موافاة الهيئة بأي تغيير أو تعديل فني يطرأ على أرقام قطع الغيار الموردة لدراستها ومراجعتها قبل التعاقد وتوريد شهادة معتمدة من المصنع تفيد بتغيير أرقام قطع الغيار عند التوريد، وكذا الفحص والاستلام داخل مخزن قطع الغيار البحرية داخل الدائرة الجمركية.

وكانت قد طرحت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة عددًا من الساحات والأراضى التخزينية بشكل رسمى للإدراة والتشغيل، والتي تشمل إنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم مشروع مخزن على مساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة القرية الفرنسية لتداول البضائع من الصب الجاف، وذلك لمدة 10 سنوات.

كما أن من بين الأراضى التى تم طرحها بميناء دمياط إدارة وتشغيل وصيانة مخزن بمنطقة تقسيم المخازن، وذلك خلف مكاتب القطاع الأول بمساحة 5500 متر مربع لتداول بضائع الصب الجاف صديقة البيئة لمدة 3 سنوات.