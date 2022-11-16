ميناء دمياط تطرح ساحتين لمدة 10 سنوات لتخزين البضائع صديقة البيئة

أخطرت هيئة ميناء دمياط شركات الشحن والتفريغ والملاحة بطرح عدد من الساحات بها، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية بها خلال الفترة المقبلة، بهدف تخزين البضائع ” صديقة البيئة ” .

وأكدت هيئة الميناء عبر منشور صادر عنها ” اطلعت عليه المال ” على أن الساحة الاولى عبارة عن مخزن بمساحة 6.2 ألف متر مربع، والذي تستهدف هيئة الميناء أن يكون مخصص لتداول البضائع الصب الجاف الصادر، على أن تكون البضائع المخصصة به للمنتجات المصرية وصديقة البيئة.

ويقع المخزن بتقسيم القرية الفرنسية، ليصل مدة حق الانتفاع بها 10 سنوات.

أما الساحة الثانية فعبارة عن مخزن بمساحة 6 ألآف متر مربع لتداول البضائع الصب الجاف الوارد صديقة للبيئة بتقسيم القرية الفرنسية، وذلك لمدة 10 سنوات أيضا.

وخلال ديسمبر الماضي طرحت هيئة ميناء دمياط إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم مشروع تـداول بضائع الصـب الجاف صديقة البيئة ( مخـازن أفقيـة أو صـوامع رأسية أو مصانع لصناعات القيمة المضافة ) على مساحة تقترب من 16 ألف متر مربع.

يذكر أن هيئة ميناء دمياط طرحت استغلال محطتين للتصدير بمنطقة القرية الفرنسية، وذلك بين شركات الملاحة والشحن والتفريغ العاملة بالميناء والسوق الملاحية، مطلع يونيو الماضي.

وأشار منشور صادر عن هيئة ميناء دمياط وقتها، إلى أن تلك المساحات مقسمة إلى قطعتين بواقع 6 آلاف للقطعة بإجمالى مساحة تصل إلى 12 ألف متر مربع، على أن يتم تخصيص المحطتين فى تخزين بضائع الصادر.

وذكرت مصادر بهيئة الميناء أن الهيئة تقوم بطرح المحطات التى تم الانتهاء من مدة انتفاعها لعدد من الشركات التى انتهت مدة انتفاعها بالأراضى من ناحية، علاوة على استغلال الأراضى التى لم يكن يتم استغلالها من ناحية أخرى خاصة مساحات الورش المختلفة.

كما طرحت الهيئة فى مارس الماضى على شركات الملاحة استغلال 5 آلاف متر مربع بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، والتى يتم استخدامها فى تداول بضائع الصب الجاف صديقة البيئة، لمدة 10 سنوات.

وتنقسم الأرض التي طرحتها هيئة ميناء دمياط إلى مساحتين، الأولى منها بهدف إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم مخزن بمساحة تصل إلى 10350 مترا مربعا بمنطقة القرية الفرنسية لبضائع الصب الجاف لمدة عشر سنوات.



وقد شهدت هيئة ميناء دمياط زيادة فى حركة السفن خلال تعاملات أكتوبر الماضي، وذلك بنسبة تصل إلى قرابة 32%، حيث حققت تداول للسفن بلغ 317 سفينة، مقارنة بنحو 240 سفينة خلال أكتوبر من العام الماضي.

حيث بلغت سفن البضائع العامة 117 سفينة، مقارنة بنحو 66 خلال أكتوبر من العام الماضي، بنمو قدره 77%، بينما بلغت سفن الصب السائل 20 سفينة، مقابل 22 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنقص قدره 19%.

كما بلغت سفن الحاويات قرابة 86 سفينة، مقارنة بنحو 65 سفينة، بزيادة قدرها 32%، أما سفن الخدمات فبلغت 17 سفن، مقارنة بنحو 9 سفن فقط بزيادة قدرها 89%.

فيما بلغت سفن الصب الجاف نحو 77 مقارنة بنحو 78 سفينة، خلال أكتوبر من العام الماضي، بتراجع قدره 1%.

وتداول الميناء، خلال أكتوبر الماضي، حجم بضائع بلغ 3.5 ملايين طن، مقارنة بنحو 3.3 مليون طن، بزيادة قدرها 3% .

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع العامة التقليدية لتصل إلى 253 ألف طن، مقارنة بنحو 231 ألف طن، بزيادة قدرها 10% .

أما بضائع الصب الجاف فقد بلغت 1.55 مليون طن، مقارنة بنحو 1.63 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 5% .

وأرجعت مصادر بشركات الشحن والتفريغ هذا التراجع إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، حيث انخفضت الكميات الواردة من منطقة البحر الأسود خلال هذا الشهر؛ نتيجة صعوبة مرور السفن.

أما بضائع الصب السائل فقد بلغت 473 ألف طن، مقارنة بنحو 543 ألف طن، بنسبة انخفاض قدرها 13%، أما البضائع المحوَّاة فقد بلغت 1.2 مليون طن، مقارنة بنحو 984 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 3% .

وحققت هيئة ميناء دمياط معدلات تداول للحاويات بلغت 95 ألف حاوية مكافئة، مقارنة بنحو 89 ألف طن، بنمو قدره 6% .