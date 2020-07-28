«ميناء دمياط» تستكمل إجراءات الحصول على تمويل لمحطة الحاويات الثانية

تسعى هيئة ميناء دمياط لاستكمال إجراءات الحصول على قرض بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار من البنك الأوربى لإعادة الإعمار، لمشروع المحطة الثانية للحاويات المعروفة إعلاميا بمحطة ديبكو، وفقا لما قالته مصادر بالميناء لـ«المال».

وتقام المحطة على مساحة مليون متر مربع وأشارت هيئة ميناء دمياط فى خطاب للشركات العاملة بالميناء عبر غرفة الملاحة إلى أنها تسعى حثيثا لاستكمال المشروع، وما يترتب عن ذلك من الحصول على تمويل من البنك الأوربى لإعادة الإعمار لتنفيذ البنية التحتية.

وأرفق بخطاب الهيئة ملخص الدراسة البيئية غير الفنية، والأثار البيئية والمجتمعية.

وقالت الدراسة إن الهيئة تنوى طرح المشروع على أحد المشغلين العالميين بموجب حق امتياز يصل إلى 30 عاماً، وتتوقع أن تصل طاقته لنحو 4 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، وتعمل محطة شركة دمياط للحاويات بطاقة 1.2 مليون حاوية حالياً.

وأشارت الهيئة إلى أن البنك الأوربى قام بتصنيف مشروع التوسع فى ميناء دمياط ضمن الفئة A من حيث الوسائل الاستثمارية والاجتماعية والاقتصادية، كما تقوم حالياً بتجهيز نتائج التقييم للعرض على جهاز شئون البيئة للمراجعة والموافقة، قبل قيام الجهات الحكومية المعنية بإصدار تراخيص التنفيذ.

وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية للخدمات البيئية الكويتية قامت فى عام 2006 بإجراء تقييم الأثر البيئي، وحصل على موافقة جهاز شئون البيئة إلا أنه مع مرور فترة زمنية كبيرة فإن هناك حاجة لتحديثه لضمان أن المعلومات والاستنتاجات المتضمنة فى التقييم لم تتغير، كما يحتاج المشروع لإجراء تقييم للتأثيرات البيئية والاجتماعية للمعايير لبيان توافقها مع المعايير الدولية، وبما يتفق مع تصنيف البنك الأوربى لإعادة البناء والاعمار ضمن الفئة A . وكان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار وافق العام الماضى مبدئياً على قرض بقيمة 400 مليون يورو لتمويل المشروع لكن أزمة «كوفيد- 19» تسببت فى تأخير إجراءات موافقة الحكومة، واجتمع وزير النقل مع مسئولى البنك مؤخرا لتسريع عملية القرض