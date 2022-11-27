ميناء دمياط تستقبل 74 سفينة خلال الأسبوع الماضي

استقبلت هيئة ميناء دمياط 74 سفينة خلال الأسبوع الماضي خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 26 من نفس الشهر الجاري، مقارنة بنحو 67 سفينة خلال الاسبوع قبل الماضي.

وحسب تقرير صادر عن هيئة الميناء، فإن الهيئة استقبلت ألف 368.5 ألف طن من البضائع العامة (سواء الوارد أو الصادر) خلال الأسبوع الماضي، مقابل 327 ألفًا خلال الأسبوع قبل الماضي.

كما تضمنت حركة الوارد من البضائع العامة عددا من السلع الغذائية الاستراتيجية اهمها 100.5 ألف طن من القمح و81.6 ألف طن من الذرة ورؤوس ماشية باجمالي وزن 1583 طن.

وعن حركة القطارات، فقد غادر الميناء 17 قطارًا من القمح الأسبوع الماضي، إضافة الى قطار محملين بالحاويات.

وبالنسبة لحركة الحبوب والغلال بالميناء فقد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح في آخر تلك الفترة بالأسبوع الماضي إلى قرابة 174.5 ألف طن ، بالاضافة 136.3 ألف طن لصالح القطاع الخاص.

ووفقًا لتقرير هيئة ميناء دمياط فقد بلغت حركة الحاويات الأسبوع الماضي قرابة 21 ألف حاوية مكافئة مقابل 20.7 ألف حاوية الاسبوع قبل الماضي، موزعة بين 5 آلاف حاوية من الصادرات، و1961 حاوية واردات، و14.1 ألف حاوية من الترانزيت.

كما استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الاسبوع الماضي ناقلة غاز واحدة لتحميل وتصدير شحنة بلغت 61 ألف طن .

وخلال أول أكتوبر الحالي، فاز ميناء دمياط بجائزة أفضل ميناء تجاري بحرى في استخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة، تتويجًا لجهوده في إدارة وتطوير الأعمال وفقا للمعايير البيئية السليمة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية باليوم البحري العالمي 2022 التي أقيمت بالإسكندرية تحت شعار ( تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحرى أكثر ملاءمة للبيئة) برعاية الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والذى فاز بجائزة شخصية هذا العام خلال تلك الاحتفالية، وحضور قائد القوات البحرية، رئيس قطاع النقل البحري، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولفيف من السفراء وخبراء النقل البحري والشخصيات العامة.

وقام الفريق مهندس كامل الوزير بتسليم الجائزة إلى اللواء بحري أ.ح أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، الذى أوضح أن فوز الميناء بتلك الجائزة جاء نتاج للنجاح الذى حققته الهيئة في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكى الآني للسفن (JIT) ، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية (OPS) ، بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئيا من السفن .

وفيما يخص جهود هيئة ميناء دمياط لحماية البيئة ، يتم تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة في إطار منظومة متكاملة دائمة التحديث وفقا لسياسات بيئية فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية والتشاور مع مجتمع الميناء، وفقا لتوجيهات وزارة النقل، بالتزامن مع قرب استضافة مصر لأعمال مؤتمر المناخ cop27 .