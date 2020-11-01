ميناء دمياط تستقبل 656 سفينة و8 ملايين طن خلال الربع الثالث

بتراجع في عدد السفن بلغ 17% و9.3% في حجم البضائع ننشر معدلات تداول البضائع والسفن خلال الربع الثالث من العام الجاري بميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط 656 سفينة خلال الربع الثالث من العام الجاري والتي تشمل أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

فيما كانت عدد السفن التي دخلت الميناء خلال نفس الفترة المثيلة من العام الماضي قد بلغت 791 سفينة، بتراجع بلغ 17% .

وتوزعت تلك السفن بين 32.2% بضائع عامة، و27.3% للصب الجاف، و2.5% للصب السائل، و30.9% للحاويات، و4.3% خدمات.

وأكد تقرير صادر عن هيئة الميناء أنه تلاحظ زيادة عدد سفن الصب الجاف بنسبة 28% نتيجة زيادة عدد سفن السماد، خاصة خلال شهر أغسطس، كما تلاحظ زيادة في عدد سفن البضائع الخطرة بنسبة 29%، فيما تراجعت سفن الحاويات بنسبة 8% وتراجعت سفن البضائع العامة بنسبة 32%.

وتداولت هيئة ميناء دمياط 8 مليون طن كان الصب الجاف منها بنسبة 48.6% والحاويات بنسبة 38.8% ، فيما كانت خلال نفس الفترة المثيلة قد وصلت الى 9 مليون طن بتراجع يصل الى 9.3% .

وكان معظم التراجع في البضائع العامة بنسبة 58.7%، فيما زادت بضائع الصب الجاف السائل بنسبة 21% ، وكذلك زيادة البضائع ذات الطبيعة الخاصة بنسبة 63% ، بينما تراجعت البضائع الحاويات بنسبة 4%.



وبلغت عدد الحاويات المتداولة بالميناء والتي تتم من خلال شركة دمياط لتداول الحاويات 261 ألف حاوية موزعا بين 126 ألف حاوية صادرات و133 ألف حاوية واردات .

وتراجعت عدد الحاويات المحققة بالميناء خلال الربع الثالث خلال العام المالي الجاري بالميناء بسنبة 3% حيث حققت الميناء 268 ألف حاوية .

من ناحية أخرى أعلنت هيئة ميناء دمياط عن البدء في فض المظاريف الفنية الخاصة بانشاء حاجز أمواج جديد غرب الميناء الاسبوع المقبل .

ويقع المشروع ضمن 9 مشروعات بالميناء تستهدف تنفيذها بتكلفة تصل الى 1.4 مليار جنيه، كما تشمل توريد 4 قاطرات بقوة 60 طنا.

وطرحت هيئة الميناء الإسبوع الماضي مزايدة لإدارة وتشغيل وصيانة مخزن بمساحة 2000 م2 بمنطقة الورش بغرض تداول البضائع العامة لمدة ثلاث سنوات، والتي سيتم فض مظاريفها خلال الاسبوع المقبل أيضا.

وفازت هيئة ميناء دمياط خلال أكتوبر الماضي بجائزة أفضل ميناء فى التحول الرقمى، وتطبيق منظومة التشغيل الآنى للسفن «Just In Time» بهدف توفير الوقت وخفض التكاليف وتقليل الانبعاثات الضارة من السفن داخل وخارج الميناء والوصول إلى صفر انتظار للسفن فى منطقة الانتظار الخارجى.

ونجحت الهيئة فى تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن؛ حيث تم دمج جميع الجهات ذات الصلة بفاتورة السفن والتى تتضمن (هيئة الميناء وقطاع النقل البحرى ومصلحة الجمارك والحجر الصحى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والجوازات وشرطة الميناء) ليقوم العميل بسداد مستحقات الجهات ضمن فاتورة واحدة ولجهة واحدة إلكترونياً.