ميناء دمياط تستقبل 250 سفينة خلال نوفمبر الماضي بنسبة نمو 38% وتتداول 3.5 مليون طن بنمو 36%

حققت هيئة ميناء دمياط زيادة غير مسبوقة في أعداد السفن خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت 250 سفينة مقارنة بـ181 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 38%.

وأظهرت بيانات هيئة ميناء دمياط عن زيادة غير مسبوقة في سفن البضائع العامة خلال نوفمبر الماضي، والتي وصلت الى 90 سفينة، مقارنة بنحو 39 خلال نوفمبر 2020 بنسبة نمو 131%، كما استقبلت 69 سفينة للصب الجاف مقابل 53 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة تطور 30%، وكما بلغت سفن الصب السائل 14 سفينة مقابل 10 سفن خلال نوفمبر من العام الماضي بنمو قدره 40%، فيما بلغت سفن الحاويات 69 سفينة مقابل 63 سفينة خلال نوفمبر 2020 بنسبة نمو 10%.

كما حققت الميناء معدلات لتداول البضائع بنسبة نمو بلغت 36%، حيث تداولت الميناء 3.35 مليون طن مقارنة بنحو 2.47 مليون طن خلال نوفمبر من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 36%.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع العامة التقليدية بواقع 236.4 ألف طن، مقارنة بنحو 130.5 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 102%، أما الصب الجاف فحققت الميناء خلال نوفمبر الماضي 1.59 مليون طن مقارنة بنحو 1.16 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 37%، أما الصب السائل فكانت هناك زيادة غير مسبوقة خلال نوفمبر الماضي حيث بلغت 464 ألف طن مقارنة بنحو 151 ألف طن خلال نوفمبر من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 207% .

أما البضائع المحواه فبلغت 1.03 مليون طن خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.02 مليون طن خلال نوفمبر من العام الماضي بنسبة تطور بلغت 1%.

كما حققت ميناء دمياط خلال نوفمبر من العام الجاري قرابة 80 ألف حاوية، موزعة بين 34.3 ألف حاوية وارد ، و39.7 ألف حاوية صادر، و5.8 ألف حاوية حركة إضافية، وذلك مقارنة بنحو 76.8 ألف حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة تطوير بلغت 4% .

كان قد اشار اللواء وليد عوض في تصريحات الأسبوع الماضي، أن هناك زيادة في معدلات تداول الميناء، ومن ثم هناك مشروعات جديدة جاري تنفيذها لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء.

وذكر أنه جاري تنفيذ 6 مشروعات جديدة باستثمارات تصل إلى 18 مليارات جنيه، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة، أهمها محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر 1″ بتكلفة مبدئية 4.5 مليار جنيه، وتم التعاقد مع تحالف شركات مقاولات هم ( المقاولون العرب – وأركريدون ) بهدف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمحطة، والتي تتضمن إنشاء أرصفة بطول1970 م، وبعمق 18 مترا، بالإضافة إلى ساحة خلفية بمساحة 910 ألف م2.

ولفت إلى أنه جار إبرام التعاقد مع تحالف أوربي وهم ( يوروجيت – كونتشيب إيطاليا – هاباج لويد )، بهدف التمكن من إدارة وتشغيل المحطة باستثمارات 450 مليون دولار تتضمن توريد معدات وأوناش جديدة لتشغيل المحطة.

وبحسب عوض، تستهدف الهيئة تداول مليون حاوية خلال العام الأول من تشغيل المحطة لتصل إلى 3.5 مليون حاوية التي تمثل الطاقة الإستعابية القصوي.