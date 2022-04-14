نقل وملاحة

ميناء دمياط تستقبل 1839 رأس ماشية حية وتصدر 13300 طن فوسفات

حركة الصادر من الحاويات بلغت 971 حاوية مكافئة
محمود محسن 5:22 م, الخميس, 14 أبريل 22 5:22 م, الخميس, 14 أبريل 22

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادرت 12 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبلت الميناء 321 طن مواسير و999 طن زيت طعام و5866 طن خردة.

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كما استقبلت ميناء دمياط أيضا 14309 طن قمح و18816 طن فول و1673 طن خشب زان و1839 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 562 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 13300 طن فوسفات و1567 طن بولي ايثلين و1215 طن أسمنت ويضاف إلى ما سبق 124 طن بصل.

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وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 971 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 400 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2050 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 69948 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 270963 طنا.

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وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات – دخولاً وخروجاً – بلغت عدد 4763 شاحنة.

يذكر أن يوجد بـ«ميناء دمياط» عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

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بقلم محمود محسن

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