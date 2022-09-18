ميناء دمياط تختار 20 فنيا بحريا من بين 145 متقدما الأربعاء.. تعرف على الأسماء

أصدرت هيئة ميناء دمياط منشورا بأعداد المتأهلين للوظائف الجديدة التي طلبتها الهيئة خلال يوليو الماضي، ليتم تنفيذ المقابلات الشخصية لتلك الوظائف يومي الاربعاء والخميس المقبلين.

وأكدت هيئة الميناء أن تلك الوظائف سيكون تعيينها بنظام الورادي استنادا لاحكام لائحة الموارد البشرية والقواعد المنظمة بالهيئة، موضحة أنه تم تقدم 145 متقدم لشغل وظيفة فني بحري، بينما المطلوب لتلك الوظيفة 20 فقط، بهدف تطقيم 4 قاطرات بحرية جديدة تم انضمامها لهيئة الميناء.

يذك أن هيئة الميناء طلبت تعيين 60 وظيفة جديدة تتركز في 12 قائد قاطرة بحرية، و20 فني بحري، و20 فني ميكانيكي بحري، و8 فني كهربائي .

وذكرت الهيئة عبر منشورها أنه سيتم اختبار قرابة 80 متقدم اجتازوا الاختبارات الاولية، وذلك يوم 21 سبتمبر، على أن يتم اختبار 65 متقدم يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر الجاري، وذلك لشغل وظيفة فني بحري فقط .

وأكد مصدر مسئول بهيئة الميناء أنها تلقت العديد من الطلبات من العاملين بالسوق الملاحي، بعد أن أعلنت الهيئة خلال مايو الماضي عن حاجتها لشغل بعض الوظائف (بعقد مؤقت) للعمل على الوحدات البحرية المختلفة التابعة لها خاصة من القاطرات.

وأضاف أن الهيئة طلبت الوظائف بالعمل بنظام الورادي والتي تقدم لها ما يزيد عن 1600 فردا بين فني بحري، وقائد قاطرة، وفني ميكانيكي بحري، وفني كهرباء .

ويأتي هذا استنادًا لأحكام لائحة الموارد البشرية والقواعد المنظمة بهيئة ميناء دمياط دون التزام بالتثبيت وعلى ضوء أحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير الوظائف.

وضمت الوظائف المطلوبة، حسب منشور هيئة ميناء دمياط، 12 قائد قاطرة بحرية؛ بشرط أن يكون حاصلًا على شهادة ربان أعالي بحار، أو ضابط ملاحة ثان، بحيث تكون معتمَدة من المجلس الأعلى للجامعات، كما يشترط اجتياز الاختبار التحريري والشفوي والفني والسباحة أمام اللجنة المشكلة لهذا الشأن، كما لا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة.

وتقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للقاطرات واللنشات والروافع بالإدارة المركزية للخدمات البحرية التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، على أن يختص شاغل تلك الوظيفة بقيادة القاطرات بهدف مساعدة السفن في كل أحوال الطقس والمناورة على الأرصفة أو خروجها أو تحركاتها بالميناء.

واشترطت هيئة الميناء في من يشغل وظيفة فني بحري الحصول على مؤهل فني صناعي فوق متوسط أو متوسط ( تخصص ملاحة وفنون بحرية)، كما يكون حاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة بحري، واجتياز الاختبارات أمام اللجنة المعنية بهذا الشأن، بالإضافة إلى عدم زيادة السن عن 45 سنة.

وتقع تلك الوظيفة بالإدارة العامة للقاطرات واللنشات والروافع بالإدارة المركزية للخدمات البحرية التابعة لنائب رئيس مجلس إدارة الميناء للتشغيل، على أن تختص هذه الوظيفة بالقيام بالأعمال البحرية.

وطلبت هيئة ميناء دمياط أيضا 20 فنيًّا بحريًّا ميكانيكيًّا، بحيث يكون حاصلًا على مؤهل فني صناعي فوق متوسط أو متوسط أو ميكانيكا، وحاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة فني ميكانيكي واجتياز الاختبار أمام اللجنة المعنية وعدم زيادة السن عن 45 سنة.

وتقع تلك الوظيفة بالإدارة العامة للقاطرات واللنشات والروافع بالإدارة المركزية للخدمات البحرية التابعة لنائب رئيس مجلس إدارة الميناء للتشغيل، على أن تختص هذه الوظيفة بمباشرة أعمال الميكانيكا البحرية.

وأكدت هيئة ميناء دمياط أن الوظائف المطلوبة تشمل أيضًا 8 فنيي كهربائي؛ بشرط عدم زيادة السن عن 45 سنة، واجتياز الاختبارات المطلوبة أمام اللجنة المعنية، ويكون حاصلًا على مؤهل دراسي فني صناعي متوسط أو فوق متوسط تخصص كهرباء.

وتقع تلك الوظيفة بالإدارة العامة لمشروعات الهندسة الكهربية بالإدارة المركزية للبنية الأساسية التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط وشئون الاستثمار، على أن تختص هذه الوظيفة بالأعمال الكهربائية.

يأتي ذلك على خلفية قيام هيئة ميناء دمياط بالعمل على تطوير أسطولها من القاطرات، حيث انتهت الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، العام الماضي، من تدشين قاطرة جديدة لصالح هيئة ميناء دمياط تحت مسمى (أبو جندية) ،

والتي تعود نسبتها لرئيس هيئة الميناء الأسبق اللواء توفيق عبدالحميد أبو جندية، وذلك ضمن 4 قاطرات تقوم الهيئة ببنائها في ترسانات وشركات مختلفة.

وذكر مسئول أن هيئة الميناء تقوم بإنشاء 4 قاطرات جديدة بقوة شدّ تصل إلى 60 طنًّا لكل قاطرة، وبتكلفة قدرها 830 مليون جنيه، بغاطس يصل لكل منها إلى 5.3 متر، وطول 35 مترًا، وعرض 11 مترًا.

كان اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط السابق، قد أشار، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن الشركة المصرية لبناء السفن قامت بتنفيذ عدد من المعدات لميناء دمياط، منها لنش الإرشاد ”دمياط الجديدة”، ولنش مكافحة التلوث ”تطهير 4″، والتي دخلت مؤخرًا الخدمة ضمن أسطول الوحدات البحرية المملوكة للهيئة الميناء.

وذكر أن لنش الإرشاد ”دمياط الجديدة” يصل طوله إلى 15.30 متر، وعرضه 5.20 متر، وبغاطس 1.35 متر، ومزود بمحركين قدرة 400 حصان للواحد، وتبلغ سرعته 20 عقدة، وبحمولة 18 طنًّا.