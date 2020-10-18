ميناء دمياط تحقق معدلات تداول 18.5 مليون طن فى النصف الأول

حققت هيئة ميناء دمياط معدلات تداول بلغت 18.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة مع 20 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة تراجع %8.2، وتوزعت تلك البضائع بين 1.8مليون طن بضائع عامة، و8.2 مليون طن للصب الجاف، و367 ألف طن صب السائل، و669 ألف طن بضائع خطرة، و7.3 مليون طن بضائع محواه .

وقالت المصادر ان التراجع يعود لتداعيات فيروس كورونا التى ضرب العالم بالكامل، حيث حقق شهر مارس أقل معدل تداول البضائع بواقع 3.4 مليون طن بنقص قدره %13 عن نفس الشهر من العام الماضى، فيما حقق شهر يونيو أقل معدل لوزن البضائع المتداولة بواقع 2.8 مليون طن بنقص قدره 2.3%عن نفس الشهر من العام الماضي.

وبلغ عدد الحاويات 607 آلاف حاوية، واحتلت الحاويات الترانزيت %53.6 بواقع 325.4 ألف حاوية، فيما وصلت حاويات التجارة الخارجية «صادرات وواردات» إلى %38.9 بواقع 236 ألف حاوية.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط خلال النصف الأول من العام الجارى قرابة 1627 سفينة، وتوزعت بواقع 597 سفينة بضائع عامة بنسبة %36.7 و410 سفن صب جاف بنسبة %25.2، و53 سفينة صب سائل بنسبة %3 و40 سفينة بضائع خطرة بنسبة 2.5.

وبلغ عدد سفن الحاويات 439 سفينة بنسبة %27 بينما وصلت عدد السفن الخدمات إلى 88 سفينة بواقع %5.4.

وحققت أعداد سفن البضائع العامة أعلى نسبة فى عدد السفن بينما كانت البضائع الخطرة أقل السفن التى تم دخولها للميناء خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى بالميناء.

ويقع ميناء دمياط على مساحة 11.8 مليون متر مربع، وطول ارصفة 6600 متر مربع، وإجمالى مساحات الساحات والمخازن 1.2 مليون متر مربع، فيما يبلغ طول الممر الملاحى 11.4 كيلو متر، وبشبكة طرق قدرها 22 كيلو متراً، وشبكة سكك حديدية 11 كيلو مترا، وبه قرابة 7 محطات مختلفة.