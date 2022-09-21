ميناء دمياط تبحث استغلال الميناء النهري في تداول الحاويات

استقبل اللواء أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اللواء رضا سعفان رئيس مجلس إدارة شركة النيل الوطنية للنقل النهري واللواء مصطفى صميدة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة في زيارة تهدف إلى بحث تطوير التعاون بين الجانبين، ودراسة كيفية تعظيم دور الشركة في نقل مختلف أنواع البضائع بواسطة وحداتها عبر المحطة النهرية بميناء دمياط بالتزامن مع خطط الشركة لدراسة تدشين خط نقل نهرى للحاويات بالتعاون مع عدد من الخطوط الملاحية من وإلى ميناء دمياط وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين .

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة شركة النيل بتوافر البنية الأساسية للنقل النهرى بميناء دمياط مما يعطيه ميزة تنافسية كونه ميناء متعدد الوسائط ، كما أشاد بنجاح هيئة ميناء دمياط فى التنسيق المستمر والدائم مع جميع الجهات ذات الصلة بعملية نقل البضائع عبر نهر النيل .

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الميناء على استعداد لتقديم كافة التسهيلات ، متمنياً استمرار التعاون بين الجانبين وتطويره بما يتفق مع التوجه العام بتعظيم المنقول من البضائع عبر نهر النيل لما لذلك من مميزات عديدة .

ميناء دمياط يعد واحدًا من أهم موانئ حوض البحر المتوسط ، ويتميز موقع الميناء بقربه من مدخل قناة السويس بمسافة 70 كيلو مترا، وموانئ شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وهو أول ميناء فى مصر متوافق مع البيئة وحاصل على شهادات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ومتوائم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .

كما يعد الميناء أول ميناء في الشرق الأوسط وأفريقيا يقوم بتطبيق نظام تزويد السفن المتراكية على الأرصفة بالكهرباء (OPS) ( Onshore Power Supply )، كما يعد أول ميناء يطبق منظومة الوصول الآني للسفن ( Just In Time ) (JIT) بموانئ البحر المتوسط بهدف الوصول إلى صفر انتظار خارجى للسفن .

كما نجحت هيئة الميناء في إعادة استغلال المحطة النهرية بالميناء لنقل القمح عن طريق نهر النيل بالبارجات إلى صوامع الغلال في محافظات مصر المختلفة .