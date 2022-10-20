ميناء دمياط تبحث أوجه التعاون المشترك مع «مها كابيتال»

استقبل اللواء بحري أ.ح أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وفدا من شركة “مها كابيتال القطرية” خلال زيارتهم للميناء، لتفقد محطة حاويات دمياط ودراسة أوجه التعاون المشترك، بحضور اللواء بحري أ.ح / طارق عدلي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل.

وتناول اللقاء عرض توضيحي لأهم المشروعات الجارية بميناء دمياط وأهمها: محطة الحاويات الجديدة “تحيا مصر 1″، مشروع حاجز الأمواج الشرقي، وحاجز الأمواج الجديد غرب الميناء، كما تناول العرض أهم المشروعات المستقبلية والتي ستكون إضافة قوية لميناء دمياط وعلى رأسها المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2” المجاورة لحاجز الأمواج الغربي الجديد.

ومن جانبه أوضح اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش، أن ميناء دمياط يسير بخطوات كبيرة نحو التحول إلى مركز محوري في الشرق الأوسط للتجارة واللوجيستيات، خاصة مع قرب بدء تشغيل محطة الحاويات “تحيا مصر 1”.

وأضاف أن الميناء يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي من الممكن أن تكون أساسا للتعاون المشترك بين الجانبين، كما تطرق إلى حصول ميناء دمياط على جائزة أفضل ميناء تجاري في استخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة خلال الإحتفالية باليوم البحري العالمي 2022 والتي أقيمت مؤخرا بالإسكندرية وهو ما يأتي وفقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل وجهود الدولة نحو الحفاظ على البيئة البحرية، وهو ما يأتي بالتطابق مع أهداف مؤتمر قمة المناخ “Cop 27” والذي تستضيفه مصر الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ.