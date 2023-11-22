ميناء دمياط تؤكد على بدء تطبيق الحجز المسبق للشاحنات

أكدت هيئة ميناء دمياط أنه سيتم اعتبارا من الأحد المقبل، وفى تمام الساعة العاشرة صباحاً بدء التشغيل التجريبي لإستكمال منظومة الحجز المسبق لشاحنات نقل الحاويات المصدرة عبر ميناء دمياط (Booking) بإدراج رقم البيان الجمركي الصادر على تطبيق الحجز المسبق المعمول به حالياً من خلال الدخول على الرابط الهيئة العامة (https://eservice.dpa.gov.eg)‏ .

كما أكدت الهيئة عبر منشور ” اطلعت عليه المال ” أنه سيتم إنتهاء التشغيل التجريبي صباح يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل، على أن يتم اعتبارا من الاحد الساعة العاشرة صباحا لن يسمح لأى شاحنة نقل صادر حاويات أو طلبات إرسال حاويات بالدخول عبر منافذ ميناء دمياط إلا إذا تم إدراج رقم البيان الجمركي الصادر أو رقم طلب الإرسال بتطبيق الحجز المسبق للشاحنات .

وأوضحت الهيئة عبر منشور لها تم توزيعه على المصدرين، أنها تأمل من أصحاب الشأن المصدرين، ومناديبهم وأصحاب شاحنات نقل الحاويات وأصحاب تراخيص النقل ومناديبهم حسن التعاون كسابق عهدنا بهم.

وأوضحت الهيئة أن هذا يأتي حرصاً منها على مصلحة جموع المتعاملين معها وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الفريق وزير النقل بالإعتماد على النظم الآلية الحديثة والمتطورة وبما يضمن إلغاء المستندات الورقية، وتقليل الوقت، وتخفيض التكلفة والتعامل بشفافية مع جميع المتعاملين بهيئة الميناء وفي إطار تطوير دورات العمل الآلية.

وفي يونيه من العام الماضي، عقدت هيئة ميناء دمياط اجتماعا مع أصحاب الشاحنات العاملة بالميناء لتطبيق الحجز المسبق للشاحنات على البوابة الإلكترونية للميناء، حيث قررت هيئة الميناء دمياط تنفيذ القرار تجريبيا بدءا من 19 يونيو من العام الماضي.

وقررت هيئة ميناء دمياط تفعيل دورة العمل الآلية والتى تتضمن عدم السماح لأى شاحنة نقل تحمل حاوية صادر بالدخول الميناء ما لم تكن أنهت الإجراءات الآلية لعملية تسجيلها على التطبيقات الآلية المعدة لذلك.

وأشارت إلى أنه من المقرر دعوة أصحاب تراخيص مزاولة نشاط النقل الصادرة من هيئة ميناء دمياط والسارية بالإضافة إلى دعوة مستخلصى جمارك دمياط الحاصلين على تراخيص مزاولة نشاط التخليص الجمركى والمسجلين لدى الهيئة لعقد اجتماع ، للتدريب على التطبيقات الآلية الخاصة بدورة عمل دخول الحاويات الصادر والتى تستمر لمدة 3 أيام.

كما قررت هيئة الميناء منذ نهاية يناير الماضي على أصحاب الشاحنات عدم السماح بخروج سيارات نقل ثقيل من الميناء بحمولات أكبر من الوزن المسموح به وكذا عدم وزن أي سيارات نقل ثقيل محملة ببضائع مصدرة أكبر من الوزن المسموح به داخل الميناء بهدف المحافظة على البنية التحتية لجميع الطرق بالميناء.

وأكدت هيئة ميناء دمياط في منشور لها تم توزيعه على كافة الشركات المتعاملة مع الميناء، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص السلطة المختصة بهيئة ميناء دمياط على مصالح المستوردين والمصدرين، وكذا أصحاب وقائدي السيارات النقل الثقيل من الشاحنات والتزاما من هيئة الميناء بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 15 يناير من العام الماضي وتوجيهات الفريق كامل الوزير بالتأكيد على الالتزام بتنفيذ تلك القرارات.

ومن المعروف أنه في عام 2019 أصدرت ميناء دمياط أيضا منشورا على الشركات المتعاملة معها، قررت خلاله، كأول ميناء مصرى، فى تطبيق قرار وزير النقل رقم 440 لسنة 2019، بشأن الوزن الزائد للشاحنات على الطرق، وتحديد مواصفات حركة المركبات على شبكة الطرق العامة والحمولات المسموح بها، ومنع الشاحنات ذات الأوزان الزائدة عن 30% من الحمولة المقررة لها من استخدام والكباري ويكون سيرها سطحيا فقط.

وكان ينص منشور رقم 4 لسنة 2019، أنه يأتي في إطار حرص الهيئة على أصحاب سيارات الهيئة وسائقيها وأصحاب تراخيص مزاولة نشاط أعمال النقل الصادرة من هيئة ميناء دمياط والصادرة.