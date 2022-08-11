ميناء دمياط بستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (DIAS) – التي ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 33 مترا – القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة من اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية، التي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 7 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 24 سفينة – من بينها السفينة (DIAS) – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 7175 طن أبلاكاش و15300 طن ذرة و3000 طن صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 1381 طن أرز و569 طن خشب زان ويضاف إلى ما سبق 30 طن حديد.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 3600 طن يوريا و3658 طن جبس و3250 طن علف بنجر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2700 طن كسب صويا علاوة على 7100 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 558 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 187 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 887 حاوية مكافئة.

كما ذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 4279 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 202155 طنا.

وأشار المركز إلى أنه قد غادر ميناء دمياط قطار بعد أن تم تفريغ 25 حاوية 40 قدما، قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات 4883 شاحنة للدخول والخروج.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرها من الأرصفة.