ميناء دمياط بستقبل 3688 رأس ماشية ويُصدر 3165 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 10 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 25 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، إذ استقبل الميناء 530 طن ابلاكاش و14500 طن ذرة و7820 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 15387 طن خردة و5756 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 3688 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1168 طن.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 3165 طن ملح و2293 طن يوريا و7000 طن علف بنجر.

كما قام ميناء دمياط أيضا بتصدير 7075 طن فوسفات علاوة على 2000 طن كالسيوم فلورايد.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1368 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 43 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2851 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 40606 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 369282 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت عدد 4679 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.