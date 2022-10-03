ميناء دمياط استقبل قرابة 19 ألف حاوية الأسبوع الماضي

حققت هيئة ميناء دمياط، الأسبوع الماضي، زيادة ملحوظة في حركة البضائع، وذلك حسب تقرير صادر عن الهيئة مؤخرًا، خلال الفترة من الأحد 25 سبتمبر، وحتى السبت الأول من أكتوبر الحالي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الحاويات بلغت، خلال تلك الفترة، 18.9 ألف حاوية، وذلك مقابل 15 ألف حاوية تم تحقيقها خلال الأسبوع قبل الماضي.

وتوزعت تلك الحاويات بين صادرات وواردات إلى قرابة 5.4 ألف حاوية، خلال الأسبوع الماضي، مقابل 5.7 ألف حاوية الأسبوع قبل الماضي،

في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت قرابة 13.4 ألف حاوية، وذلك مقابل 9.9 ألف حاوية مكافئة، الأسبوع قبل الماضي.

وبلغ حجم البضائع المتداولة بالميناء، خلال الأسبوع الماضي، من الصادرات في البضائع العامة قرابة 165 ألف طن مقابل 119 ألف طن الأسبوع قبل الماضي،

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 270 ألف طن، مقابل 344 ألف طن الأسبوع قبل الماضي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الحبوب والغلال بالميناء بلغت قرابة 91 ألف طن، وذلك كمخزون لصالح القطاع العام، مقابل 107 آلاف طن الأسبوع قبل الماضي،

بينما بلغ رصيد القمح والغلال بمخازن القطاع الخاص 147 ألف طن، مقابل 165 ألف طن ألف الأسبوع قبل الماضي.

كما استقبلت هيئة الميناء، خلال الأسبوع الماضي، قرابة 80 سفينة، مقابل 68 سفينة، الأسبوع قبل الماضي، بينما غادر قرابة 81 سفينة، حسب بيانات الهيئة.

وشهدت هيئة ميناء دمياط زيادة فى حركة السفن، خلال تعاملات أغسطس الماضي، بنسبة تصل إلى قرابة 32%، حيث حققت تداولًا للسفن بلغ 257 سفينة، مقارنة بنحو 195 سفينة، خلال أغسطس من العام الماضي.

كما بلغت سفن الصب السائل 10 سفن؛ وهو نفس معدل السفن، خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما بلغت سفن الحاويات قرابة 73 سفينة، مقارنة بنحو 70 سفينة، بزيادة قدرها 4%، أما سفن الخدمات فبلغت 8 سفن، مقارنة بنحو 4 سفن فقط، بزيادة قدرها 100%.

يُذكر أن ميناء دمياط فاز، أمس الأول، بجائزة أفضل ميناء تجاري بحرى في استخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة، تتويجًا لجهوده في إدارة وتطوير الأعمال وفقًا للمعايير البيئية السليمة، وذلك خلال الاحتفالية باليوم البحري العالمي 2022 التي أقيمت بالإسكندرية تحت شعار (تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحرى أكثر ملاءمة للبيئة)، برعاية الفريق مهندس كامل الوزير.

وجاءت الاحتفالية بحضور وزير النقل، الذى فاز بجائزة شخصية هذا العام، خلال تلك الاحتفالية، وحضور قائد القوات البحرية، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولفيف من السفراء وخبراء النقل البحري والشخصيات العامة.

وقام الفريق مهندس كامل الوزير بتسليم الجائزة للواء بحري أ.ح أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الذى أوضح أن فوز الميناء بتلك الجائزة جاء نتاج للنجاح الذى حققته الهيئة في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة،

والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية؛ وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكى الآني للسفن (JIT)، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية (OPS)؛ بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئيًّا من السفن.