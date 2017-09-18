ميناء دمياط: استقبال 16 سفينة حاويات وبضائع ومغادرة 11

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 26 سفينة، علاوة على 24 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 26 سفينة، علاوة على 24 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن الميناء غادره في السابعة والنصف مساء الأحد القطار رقم 2442، وفي الحادية عشر والنصف أيضا القطار رقم 2481 بحمولة إجمالية 2563 طن قمح، في حين غادر عدد ( 98 ) سيارة بحمولة 4363 طن قمح.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 172665 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 61576 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5000 طن يوريا و 7250 طن فوسفات، و 5000 طن رمل زجاجي، و 1400 طن مولاس، و 2000 طن مخلفات بنجر، وإعادة تصدير 1300 طن ذرة.