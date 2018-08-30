ميناء دمياط: ارتفاع حركة السفن والبضائع 21% خلال 2017/2018

محمود محسن صرح اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بأن الميناء وفقاً لخطة وإستراتيجية وزارة النقل حقق العديد من الخطوات التى ساهمت فى الارتفاع الملحوظ فى معدلات أدائها. وشهد الميناء ارتفاعاً ملحوظاً في كل من حركة…

محمود محسن

صرح اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بأن الميناء وفقاً لخطة وإستراتيجية وزارة النقل حقق العديد من الخطوات التى ساهمت فى الارتفاع الملحوظ فى معدلات أدائها.

وشهد الميناء ارتفاعاً ملحوظاً في كل من حركة السفن والبضائع خلال العام المالي الحالي 2017/2018 مقارنة بالعام الماضي.

واستقبل الميناء 3122 سفينة مقابل 2590 سفينة العام الماضي بزيادة قدرها 21%، وبلغ إجمالي طاقة الميناء 40 مليون طن، مقابل 33.3 مليون طن العام الماضي بمقدار زيادة بلغت 20%.

كما بلغ إجمالي الحاويات المتداولة 1.32 مليون حاوية مكافئة مقابل 990 ألف حاوية العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 33%.

وانخفض متوسط وقت إنتظار السفن بالمخطاف الخارجي بنسبة تصل إلى 15% وبالمثل انخفض متوسط فترات مكوث السفن على الأرصفة بنفس النسبة.

وأضاف صالح أن نسبة إشغالات الأرصفة بالميناء بلغت 88% في البضائع العامة مقابل 82% العام الماضي، أما بالنسبة لأرصفة الحاويات فبلغت 62% مقابل 57% العام الماضي.

وأوضح صالح أن الميناء شارك فى دعم البنية التحتية للموانئ المصرية، حيث تم مؤخراً إنشاء العديد من المشروعات أهمها رصيف للبضائع العامة بطول 340م وعمق 12م ورصيف بطول 90م وغاطس 8م وإنشاء مخزنين صديقين للبيئة على مساحة 3000 و5000 متر مربع وتعميق الممر الملاحى وحوض الدوران والأرصفة وإنشاء محطة معالجة مدمجة.

ولفت إلى أنه جارٍ حالياً إنشاء محطة متعددة الأغرض بأطوال أرصفة 630 مترا وعمق 17 مترا بتكلفة 1.365 مليار جنيه من المخطط بدء التشغيل التجريبي لها مع نهاية 2018.

وأشار رئيس هيئة ميناء دمياط إلى أن ذلك أسهم فى تحسن ترتيب مصر في مجال الموانئ البحرية في تقرير التنافسية الدولية لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ حيث تحسن ترتيب البنية التحتية للموانئ المصرية و احتلت المرتبة 41 بعد أن كانت فى المرتبة 66 عام 2014 / 2015.

