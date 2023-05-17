ميناء بورسعيد يستقبل 744 سائحا على متن السفينة AMADEA

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، عصر اليوم، السفينة السياحية AMADEA، القادمة من ميناء شرم الشيخ، ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرّر توافدها إلى الميناء، وعلى متنها 429 راكبًا و315 بحريًّا من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ومن المقرر أن يصعد 70 راكبًا على متن السفينة قادمين من القاهرة، بعد القيام برحلات سريعة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، وسوف تغادر السفينة الميناء، مساء اليوم، مستكملة رحلتها إلى إيطاليا.

جدير بالذكر أن السفينة بُنيت في عام 1991، وتُعتبر من السفن التى تجوب المحيطات والبحار فى رحلات بحرية منتظمة بين الموانئ، تتضمن 8 طوابق، وعدد 254 كابينة، تستوعب 600 راكب.

وقد تم إنهاء كل الإجراءات اللازمة لدخول السفينة الميناء وتراكيها على الرصيف، واستقبال السياح في صالة الوصول لإنهاء كل الإجراءات بسهولة.

كان الميناء قد استقبل، فى الأيام الماضية، السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى، وعلى متنها 1209 ركاب، و661 طاقم البحارة، مما يعدّ هذا النشاط للميناء دليلًا على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.