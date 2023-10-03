ميناء بورسعيد يستقبل 638 سائحًا على متن السفينة «NAUTICA»

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد السياحي يشهد أداء استثنائيا لحركة السياحة البحرية ونموا ملحوظا في استقبال السفن السياحية فقد استقبل صباح اليوم السفينة NAUTTICA وترفع علم جزر مارشال القادمة من الإسكندرية وعلى متنها 638 راكبا و393 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.



ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للسائحين لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف.

وسوف يتم عمل رحلة سريعة داخل مدينة بورسعيد لطاقم السفينة وبعض الركاب للتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية بالمدينة، وسوف تغادر السفينة الميناء مساء اليوم بعد عودة الركاب من رحلتهم، متجهة إلى حوض البحر المتوسط استعدادا لعودتهم لاستئناف الرحلة.

الجدير بالذكر أن السفينة تم بناؤها عام 2000 وكان آخر تجديد لها العام الماضي 2022 وترفع علم جزر مارشال وبنيت بواسطة Builder Chantiers de lAtlantique (سان نازير STX فرنسا).

وتتكون السفينة من 11 طابقا تحتويا على 349 كابينة، وتعود ملكية السفينة إلى شركة الخطوط البحرية النرويجية القابضة المحدودة ( NCLH) أما مشغل السفينة فهي شركة أوقيانوس للرحلات البحرية.

وقد تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.



يأتى ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعظيم السياحة البحرية ضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس وحتى نهاية العام.