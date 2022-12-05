616 سائح استقبلهم ميناء بورسعيد السياحي اليوم

استقبل ميناء بورسعيد السياحي السفينة السياحية VARIETY VOYAGER وجنسيتها مارشال أيلاند وعلى متنها 38 راكبًا، وسوف يغادر السياح السفينة متجهين في رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة والعودة مساء إلى الميناء.

كما استقبل الميناء صباح اليوم السفينة السياحية CELESTYAL CRYSTAL كريستال السماوية، وعلى متنها 614 سائح من جنسيات مختلفه قادمة من ميناء بيريوس باليونان حيث يغادر الركاب السفينة متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والسياحية وزيارة المتحف المصري.

ومن المنتظر أن تغادر السفينتين الميناء مساء اليوم بعد عودة السياح الأجانب من جولتهم بمدينة القاهرة.

وتم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينتين إلى الميناء والالتزام بتوقيت تراكي السفينتين مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك بسهولة ويسر وسط تواجد أمني مكثف لتأمين السياح الأجانب وقد قام الوكيل الملاحي التابع للسفينتين بتوفير أتوبيسات مكيفة لاصطحاب السياح للسفر إلى مدينة القاهرة.

وتعد هذه هي الرحلة الثالثة للسفينتين CELESTYAL CRYSTAL و VARIETY VOYAGER في خلال أقل من أسبوعين مما يعكس استعداد موانئ المنطقة الأقتصادية لاستيعاب السفن السياحية بجميع أحجامها، وأنواعها وهذا يعكس حجم التطوير في موانئ المنطقة بصفة خاصة والموانئ المصرية بصفة عامة و قدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها، وتقديم كافة الخدمات المطلوبة والتي تساعد على جذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية.