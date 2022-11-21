ميناء بورسعيد يستقبل سفينتين على متنهما 1175 سائحًا من جنسيات مختلفة

شهد ميناء بورسعيد السياحى صباح اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة السياحة، حيث أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال السفينتين السياحيتين ضمن رحلات سياحة “اليوم الواحد” السفينة

VARIETY VOYAGER التى ترفع علم جزر المارشال وعلى متنها 43 راكبا من جنسيات مختلفة و25 ضابطا وطاقم بحارة ،

وهى بطول 57 مترا وعرض 11 مترا وغاطس 6.5 متر ، وحمولتها الكلية 1593 طنا.

ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء فى نفس اليوم متوجهة إلى الغردقة لاستكمال رحلتهم السياحية.

الجدير بالذكر أن السفينة المكونة من 36 طابقا تم بناؤها منذ عام 2012، بتصميم حديث من الفولاذ والزجاج واللمسات المضيئة على الجدران العاكسة مع أكثر لوائح السلامة صرامة من SOLAS.

كما استقبل الميناء أيضا” السفينة CELESTYAL CRYSTAL “كريستال السماوية” وجنسيتها مالطا، وعلى متنها 694 راكبا من جنسيات و413 بحريا وطاقم بحارة، وهى بطول 134 مترا ، وعرضها 25 مترا، وغاطسها 6.1 متر، كما تبلغ حمولتها الكلية 25611 طنا ، قادمة من ميناء بيريوس باليونان.

ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء فى نفس اليوم عقب عودة 645 سائحا من رحلتهم إلى القاهرة بعد زيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة، فيما قام بعض أفراد الطاقم والركاب بجولات حرة غير منتظمة داخل محافظة بورسعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن السفينة بدأت كعبّارة ركاب في عام 1980 – تم تحويلها إلى سفينة سياحية في عام 1986، وانطلقت السفينة في عام 1992 بواسطة مصنع سفن “شيخاو سيبيك” في بريمر هافن ،ألمانيا ،حيث صممت على جسد سفينة قديمة كانت تسمى “سالي الباطروس”.



واقتنتها شركة Celestyal Cruises مقرها اليونان، وتعمل كفندق عائم مزود بصالات حمامات سباحة، ومنتجع صحى وساونا، ومركز للياقة والألعاب الرياضية، كما تعرض فيها برامج ترفيهية غنائية وراقصة.

وفى ذات السياق تم إنهاء جميع إجراءات دخول السفن السياحية والالتزام بالتوقيت المحدد لتراكيها مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء غجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة، كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وإظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة.

ويعكس زيارة مثل هذه السفن للموانئ المصرية الثقة فى موانئ المنطقة وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات ويعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانئ المصرية.