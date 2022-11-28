ميناء بورسعيد يستقبل سفينة على متنها 658 سائحا

استقبل ميناء بورسعيد السياحي صباح اليوم السفينة السياحية celestyal CRYSTAL كريستال السماوية، وعلى متنها 658 راكبا و408 أفراد طاقم السفينة قادمة من ميناء بيريوس باليونان، حيث يغادر الركاب السفينة متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والتوجه إلى متحف الحضارة ومنطقة أهرامات الجيزة.

ومن المنتظر أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم بعد عودة السياح الأجانب من جولتهم بمدينة القاهرة.

وقد تم إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء والالتزام بتوقيت تراكي السفينة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك بسهولة ويسر وسط تواجد أمني مكثف لتأمين السياح الأجانب وقد قام الوكيل الملاحي التابع للسفينة بتوفير أتوبيسات لاصطحاب السياح للسفر إلى مدينة القاهرة.

وهذه هي الرحلة الثانية للسفينة خلال أسبوع مما يعكس حجم الثقة بموانئ المنطقة الاقتصادية والموانئ المصرية بصفة عامة بقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم جميع الخدمات المطلوبة والتي تساعد على جذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية.