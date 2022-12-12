ميناء بورسعيد يستقبل رابع رحلات السفينة "كريستال السماوية"

أعلن المكتب الاعلامى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن وصول السفينة السياحية CELESTYAL CRYSTAL” صباح اليوم الى ميناء بورسعيد السياحى ،وعلى متنها 1070راكب من بينهم 663سائح و407 طاقم السفينة، من مختلف جنسيات العالم ضمن برنامج جولاتها الرابع خلال الموسم الشتوى الحالى ،قادمة من ميناء بيريوس باليونان،

ومن المقرر أن يغادر الركاب السفينة متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والسياحية وزيارة المتحف المصري،ومن المنتظر ان تغادر السفينة الميناء بعد عودة السياح الأجانب من جولتهم بمدينة القاهرة.

وتجدر بالاشارة أنه تم إنهاء الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف، واستقبال السياح بصالة الوصول، وتوفير أتوبيسات لاصطحاب السياح للسفر إلى مدينة القاهرة.

وفى السياق ذاته ، يعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.