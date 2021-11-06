نقل وملاحة

ميناء بورسعيد يستقبل اليخت السياحي Running on waves

يبلغ طول اليخت السياحي 64 مترا والعرض 9 أمتار والغاطس 3,6 متر
أماني العزازي 10:54 ص, السبت, 6 نوفمبر 21 10:54 ص, السبت, 6 نوفمبر 21

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استقبل ميناء بورسعيد السياحي صباح اليوم اليخت السياحي Running on waves وجنسيته ليبيريا، قادم من لبنان وعلي متنه 32 سائحا روسيا و20 فرد طاقم اليخت وتم توزيع الهدايا التذكارية على السائحين الأجانب.

كذا تم توزيع دليل ارشادي بالأماكن السياحية والترفيهية والتاريخية التي تتميز بها المدينة الباسلة وسوف يغادر السياح الأجانب اليخت السياحي للقيام بجولة ترفيهية بالأتوبيسات داخل مدينة بورسعيد للتعرف على معالم المدينة السياحية والتاريخية التي تتميز بها المدينة الباسلة وسوف يعود السياح إلى اليخت مساء اليوم.

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ويبلغ طول اليخت السياحي 64 مترا والعرض 9 أمتار والغاطس 3,6 متر، ومن المقرر أن يغادر غدًا ميناء بورسعيد.

يذكر أن حركة سياحة الكروز واليخوت تشهد تراجعا ملحوظا منذ عام 2011 وزادت معدلات تراجعها خلال العامين الأخيرين بسبب انتشار جائحة كورونا.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس قد قرر قبل يومين تحريك رسوم عبور السفن للقناة بزيادة 6% خلال عام 2022 واستثنى منها السفن السياحية واليخوت.

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بقلم أماني العزازي

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