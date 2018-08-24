ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية العالمية VIKING ORION

المال - خاصاستقبل ميناء بورسعيد السياحى، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس -اليوم الجمعة- السفينة السياحية VIKIN ORION قادمة من حيفا، ومتجهة إلى ميناء سفاجا وعلى متنها 896 راكبًا من جنسيات مختلفة، و463 بحارًا.وقامت إدارة الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل كافة الإجراءات لدخول وخروج ا

المال – خاص

استقبل ميناء بورسعيد السياحى، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس -اليوم الجمعة- السفينة السياحية VIKIN ORION قادمة من حيفا، ومتجهة إلى ميناء سفاجا وعلى متنها 896 راكبًا من جنسيات مختلفة، و463 بحارًا.

وقامت إدارة الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل كافة الإجراءات لدخول وخروج السائحين من وإلى الميناء بيسر وسلام وأمان.

كان في استقبال السائحين وركاب السفينة، اللواء ممدوح الحارتى مدير أمن القطاع الشمالي بالمنطقة الاقتصادية، نائبًا عن اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، وقدم الهدايا التذكارية لطاقم السفينة.

وقدمت الورود للسائحين فور نزولهم من السفينة، واستقلوا الحافلات متجهين في رحلات سريعة إلى القاهرة والعودة مساءًا إستعداداً لمغادرة السفينة للميناء فجر غدا السبت.

يذكر أن السفينة السياحية تعد واحدة من أحدث السفن السياحية في العالم التي تم بناؤها في 2018 وهى ترفع علم النرويج، ويبلغ طولها 196 مترًا بغاطس 6.5 متر وتشمل خطوط رحلاتها الشرق الأوسط وأستراليا ونيوزيلندا وآسيا وألاسكا.