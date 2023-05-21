ميناء بورسعيد السياحي يواصل استقبال الوفود الزائرة

تغادر السفينة السياحية العملاقة COSTA PACIFICA مساء اليوم ميناء بورسعيد السياحي بعد عودة السياح من جولتهم بمدينة القاهرة، مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الإسكندرية، وذلك في إطار جولتها البحرية بحوض البحر المتوسط.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحي يواصل استقبال السفن السياحية المترددة عليه وذلك للمرة الرابعة خلال أيام، فقد استقبل صباح اليوم السفينة السياحية العملاقة COSTA PACIFICA القادمة من حوض البحر المتوسط ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى الميناء وعلى متنها 2564 راكبا و 1021 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف.

كان فى استقبال السفينة فرق الفنون الشعبية بأغاني السمسمية التراثية والرقصات الاستعراضية التي تعبر عن تراث المحافظة .

جدير بالذكر أن السفينة تعد واحدة من السفن السياحية الشهيرة والتى تجوب موانئ العالم ، تم بناؤها عام 2009 وجددت فى 2017 وهي أحد أفراد أسرة السفن السياحية كونكورديا وتتكون السفينه من 13 طابقا من 1504 كبائن تتسع لأكثر من 3780 راكبا ، تتميز بوجود منتجع صحى يساعد على الاسترخاء ومركز للياقة البدنية كما يوجد بها 6 مطاعم و 4 حمامات سباحة .

كان الميناء قد استقبل فى الأيام الماضية السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى وعلى متنها 1209 ركاب و661 طاقم الحارة كما أستقبل السفينة السياحية AMADEA وعلى متنها 429 راكبا و315 طاقم السفينة والسفينة VAIKING MARS وعلى متنها 917 راكبا و455 طاقم السفينة مما يعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

حقق أداء ميناء بورسعيد السياحى نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام 2023، ويستأنف الميناء استقبال السفن السياحية اعتبارا” من شهر يناير بالعام الجاري حتى منتصف مايو 2023 ، واستقطاب 9 سفن سياحية بواقع 7500 زائر من مختلف جنسيات العالم، كما سيشهد الموسم استقطاب سفن عديدة فى أولى رحلاتها والذي يستمر حتى ديسمبر 2023 .

وحقق ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أرقاما قياسية للرحلات البحرية، وزيادة كبيرة فى عدد الزوار على التوالى فى الموسم السياحى الماضى 2021-2022 -واستقبال ما يقرب من 14000 راكبا وطاقما قدموا على متن 21 يخت وسفينة ، من بينهاالسفينة “كريستال السماوية”فى اطار سياحة اليوم الواحد بواقع 4 رحلات منتظمة ، والسفينة، فايكينج ستار” والسفينة “كوستا دياديما” والسفينة”فاريتى فوايجير” والسفينة”ايجنوديسى”والسفينة سيلفر سبريت”والسفينة “ستار كليبر” واليخوت “اكسبلورر، تانوشا،اميرلاد ازورا، ارتانيا، مونت ، اميرا، ليون”.