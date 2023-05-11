ميناء بورسعيد السياحي يستقبل «Pacific world» أشهر الفنادق العائمة (صور)

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي لسفينة الرحلات البحرية Pacific world عالم المحيط الهادى، وهي واحدة من السفن السياحية الشهيرة في العالم، وكانت تُعرف سابقًا باسم The Love Boat، والتى تصل أولى رحلاتها البحرية لبورسعيد وعلى متنها 1209 راكباً و661 طاقم بحارة من مختلف الجنسيات، ضمن زيارات وجولات سياحية للسفينة حول العالم.

وعقب رسو السفينة اتخذت إدارة ميناء بورسعيد الإجراءات اللازمة لاستقبال السائحين للقيام بجولات سياحية، تتضمن أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها مدينتى القاهرة وبورسعيد، وستغادر السفينة الفندق العائم ميناء بورسعيد غداً الجمعة متجهة إلى ميناء “سانتورينى باليونان” لاستكمال باقي رحلتها السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

جدير بالذكر أن هذه السفينة السياحية الفاخرة تم بناؤها عام 1995، وتم تجديدها عام 2018، وصممت بتصميم عصرى أنيق وسطح خارجي واسع، لتعمل كفندق عائم مزود بمسرح بلاديوم شديد الانحدار يتميز بخطوط رؤية ممتازة ومسرح جلوس مع منصات صغيرة وأماكن للترفيه للأطفال، إضافة إلى 14 طابقا و1008 كابينة و19 غرفة فاخرة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة (ADA) مصممة للركاب ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعظيم دورها والاستفادة من موقعها الجغرافي المطل على البحرين الأحمر والمتوسط، واستقبال السياحة وتنشيطها عبر الموانئ المصرية والاهتمام بالرحلات السياحية.

ويعد هذا النشاط لميناء غرب بورسعيد السياحي دليلًا على جاهزية موانئ الهيئة لاستقبال هذا النوع من السفن السياحية بعد التطوير الذي شهده الرصيف والممشى السياحي لاستقبال السفن السياحية واليخوت، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

سائح ياباني يعزف مقطوعة موسيقية لعروسيين مصريين بساحة مصر

وشهدت ساحة مصر اليوم، قيام أحد السياح القادم في الباخرة السياحية Pacific world، بعزف مقطوعة موسيقية لعروسيين مصريين في حديقة فريال، وسط أجواء مبهجة و تفاعل كبير مع أنغام المقطوعة الموسيقية من الحاضرين.

وقدم العروسان الشكر للسائح الياباني، لمشاركته أجواء الاحتفال بالزفاف للعروسيين، كما أكدو على ترحيبهم بزيارة السياح لمحافظة بورسعيد.

كما حرص السائحون على القيام بجولات سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها بورسعيد كحديقة فريال والمسلة، وساحة مصر، والممشى السياحي، فضلا عن الجلوس في أحد كافيهات المدينة، مشيدين بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والمعالم السياحية المميزة للمدينة.