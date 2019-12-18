ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 740 سائحا

استقبل ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفينة السياحية «سيليسيال كريستال» قادمة من الإسكندرية وعلى متنها 740 راكبا

استقبل ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفينة السياحية «سيليسيال كريستال» قادمة من الإسكندرية وعلى متنها 740 راكبا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من ٣٩٣ فردا.

ميناء بورسعيد يشهد تجهيزات خاصة للاستقبال

من جانبه، قال اللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى، إنه تم تجميل محطة الركاب البحرية الخاصة باستقبال السفن السياحية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين قبل وصولهم بوقت كافٍ.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الميناء لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة والسياح.

وأعرب عن سعادته بعودة السفن السياحية للموانئ.

وقال إنها تمنح رسالة قوية للدول الأوروبية وشركات الملاحة العالمية بأن مصر تتمتع بالأمن والأمان.

كما كشف اللواء عادل رزق مدير عام ميناء غرب بورسعيد أن الميناء شهد خلال ديسمبر عودة نشاط الكروز البحري.

وأوضح أن الميناء شهد أيضا بدء موسم السياحة الشتوى من خلال عمل السفينة بالبحر المتوسط على مدار 40 يوما.

ومن المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحي للسفينة فى نفس اليوم لمواصلة رحلتهم لموانئ البحر الأبيض المتوسط .

وهذه الرحلة الثالثة للسفينة السياحية خلال هذا الشهر ضمن عدد من الرحلات المنتظمة التي تقوم بها إلى ميناء بورسعيد.