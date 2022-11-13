ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة الأحلام «COSTA DIADEMA» لأول مرة

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحى لسفينة الأحلام كوستا دياديما COSTA DIADEMA”، والتي ترفع علم إيطاليا، قادمة من ميناء “ميلانو” بإيطاليا وعلى متنها 2973 سائحا و1170 من طاقم البحارة، ويبلغ طولها 304 أمتار وعرضها 37 مترا، وغاطسها 8.3 مترا، وحمولتها الكلية 133019طنا، والتي تعتبر واحدة من أكبر السفن السياحية في العالم.

وتجدر بالاشارة إلى أنه تعد هذه الرحلة باكورة توافد سلسلة من الرحلات البحرية الشهرية لتلك السفينة، ونزول 1600 سائحا للقيام بجولات سياحية سريعة، شملت أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها مدينتا القاهرة والإسكندرية، وستغادر السفينة الميناء فى نفس اليوم متوجهة إلى ميناء “الإسكندرية” لاستكمال باقي رحلتها السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

السفينه السياحيه كوستا

جدير بالذكر أن السفينة تم بنائها عام 2014 وتمتلكها شركة” كارنيفال كوربرايشن” وتديرها شركة “كوستا للرحلات” ومقرها جنوة، تم تصميمها بممشى منتزه خارجى في الهواء الطلق يمتد لأكثر من 500 متر، بإجمالي 1.862 كابينة يمكن أن تستوعب بحد أقصى 4947 راكبًا و1.253 من أفراد الطاقم.

وتشتمل السفينة على 6 شاليهات خارجية للاسترخاء، إضافة إلى 7 مطاعم ومسرحًا من 3 طوابق للعروض والترفيه،

و3 أماكن لتناول الطعام وقاعة سينما رباعية الأبعاد، ومنصة لمسبحين، ومنتجع Samsara الصحي للاسترخاء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت، والسفن السياحية، وفي إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، واتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات والتجهيزات لضمان القدرة على التعامل مع العدد المتزايد من السائحين المترددين على الميناء، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.