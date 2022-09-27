ميناء بورسعيد السياحي يستقبل اليخت الإنجليزي «TANUSHA»

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي لليخت الإنجليزي تانوشا “TANUSHA ” الذي يرفع علم جزر كايمان، قادماً من تركيا، ويعد واحداً من أفخر وأشهر يخوت العالم، والمملوك لعائلة Krapivin ،حيث يبلغ طوله 57 مترًا وعرضه 11 متراً وغاطس 3.7 متر، بحمولة كلية تصل إلى 1507 أطنان.

تجدر الإشارة بأنه تم بناء اليخت في عام 2009 بواسطة Feadship ، بهيكل فولاذي وبنية علوية من الألومنيوم، مدعومة بمحركات MTU السوبر، مما يمنحه سرعة إبحار قصوى، بينما تم تصميمه الداخلي بواسطة Clifford Denn Design، ويمكن لليخت الفاخر أن يستوعب أكثر من 10 ضيوف وطاقم مكون من 24 شخصًا.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة سياحة اليخوت بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من اليخوت، فضلاً عن اهتمام الدولة المصرية بتنمية سياحة اليخوت والكروز بالبلاد واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

والجدير بالذكر أن اليخت “TANUSHA” سوف يغادر الميناء في نفس اليوم ليستكمل رحلته إلى دبى، وعلى متنه 13 سائحا وسائحة.