ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة SH DIANA وعلى متنها 185 شخصا

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة SH DIANA القادمة من ميناء ليماسول بقبرص وعلى متنها 77 سائحا و 108 من طاقم البحارة ، على أن يتم تنظيم رحلات داخلية في اليوم الأول بمدينة بورسعيد للتعرف على المدينة والسير بشوارعها وفي اليوم الثانى يتوجهوا إلى القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، من المقرر أن تغادر السفينة الميناء مساء الخميس مستكملة رحلتها البحرية إلى شرم الشيخ .

وكان ميناء بورسعيد السياحى قد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة السفن السياحية الأيام الماضية فقد استقبل اليخت السياحى GENESIS وعلى متنه 20 راكبا ، السفينة السياحية NAUTTICA وعلى متنها أكثر من ألف راكب مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية والخطوط السياحية فى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

السفينة SH. DIANA تم بناؤها فى عام 2023 بواسطة شركة هلسنكى لبناء السفن في فلندا تتميز بتصميمات داخلية أنيقة على الطراز الاسكندنافى تتكون من 3 طوابق بها 96 غرفة لتستوعب أكثر من 192 راكب .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .